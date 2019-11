Grudi je prekrila velom: Trudna Božićeva žena fotkala se gola

Bivši boksač Stjepan Božić (44) i djevojka Petra Maričić (35) krajem svibnja objavili su da čekaju dijete, mjesec dana nakon otkrili su spol, dok je Petra nedavno otkrila i ime buduće prinove.

Foto: Privatni albumI

- Od prvog trenutka kad sam saznala da sam trudna imala sam osjećaj da čekamo curicu, koju smo si Stjepan i ja jako priželjkivali. Moja je želja bila da joj damo ime po mojoj najboljoj prijateljici i kumi Emi koja dijeli da mnom i dobro i loše već 10 godina, te po mojoj dragoj prijateljici Katarini koja je preminula prošle godine i ostavila na mene neizbrisiv trag. Stjepanu se to ime i simbolika jako svidjela, tako da će se naša princeza zvati Emma Katarina - otkrila je Petra za Story.

Petra je sad pratitelje na Instagramu iznenadila je fotkom na kojoj pozira gola, pri čemu je grudi prekrila velom.

- Još jedna mamica iz mog kluba trudnica upravo rađa... Moja curka i ja ostajemo kao šećer na kraju... Lakše je prolaziti sve trudničke tegobe i radosti kada ih dijeliš i množiš s predivnim ženama koje prolaze isto što i ti... Svakim sam danom sve veća i sve svjesnija da moj najljepši poklon uskoro stiže...i čekam ju raširenih ruku i otvorenog srca... Nekako imam osjećaj da će uraniti i da se jako veseli preseliti se iz mog trbuha u moj zagrljaj - napisala je uz fotografiju.

Foto: Privatni albumI

Petra je trudna oko osam mjeseca, a vijest o prinovi razveselila je i njihovu djecu: Dominika (12) i Mateja (10) koje Stjepan ima iz prvog braka, Luciju (3) koju je dobio u drugom braku i Lucasa (12), Petrinog sina iz prvog braka.

- Kaže mi Lucas da se iskreno nada da čekam dečkića jer to što cure u životu prolaze to jednostavno nije za ljude. Pms, pa smo živčane te svaki mjesec gubimo litre krvi... Pa porod koji traje 36 sati ako nosiš tvrdoglavog glavonju kao što je on. Stalno neka tlaka i muka. Život je puno ljepši kad si muško, a i manje će briga imati s bratom nego sa sestrom. Sestru treba stalno čuvati i paziti, a braco ako bude na njega znat će se čuvati i paziti sam - ispričala je Petra dan prije no što je objavila da ipak očekuje djevojčicu.

Par je žarko želio još jedno dijete u obitelji.

- Bebu smo oboje jako željeli. Sretni smo što nam se želja ostvarila i što ćemo proširiti obitelj - izjavio je bivši boksač za Story. U veljači se par vjenčao, a Stjepanu je ovo treći brak.

