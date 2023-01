Grupa Buđenje i Matija Cvek u neočekivanom duetu otpjevali novu pjesmu 'Oprostija bi sve'

Na hvaljenom albumu dueta 'Brudet', Buđenje je ugostilo neke od najboljih domaćih izvođača, a na pjesmi 'Oprostija bi sve' pridružio im se Matija Cvek. Instantni klik između pjevača i benda bio je očit, a rezultat će biti očit i svima koji poslušaju ovu obradu. Najvažnije je da će country rock prizvuk koji su dali pjesmi odgovarati radijskom eteru i uhu slušatelja.

- 'Oprostija bi sve' na svoj je punoljetni rođendan dobila novu verziju u duetu sa odličnim Matijom Cvekom. Pjesmu smo snimili prije nepune dvije godine, na samom početku Matijinog uspješnog rasta u glazbenoj karijeri, pa nam u tom smislu ova suradnja dođe kao kriptovaluta jer smo na vrijeme uložili. Vjerujem da će i ova pomalo country verzija biti podjednako uspješna kao ostale dvije verzije koje smo snimili 2005. godine sa Tonijem Cetinskim, a 2011. godine 'Live Dom Sportova' sa Igorom Ivanovićem, klavijaturistom banda - rekao je frontman benda Darko Bakić.

Prvi puta su pjesmu pred publikom zajedno izveli u Vintage Industrial Baru na koncertnoj promociji albuma 'Brudet', a okupljena publika imala je priliku čuti kako pop rock zvuku odgovaraju vokali Darka Bakića i Matije Cveka.

- Darko i ja smo prijatelji, već se dugo znamo, pa me nazvao i pitao hoću li zapjevati s njima na tom albumu. Meni je to posebno drago, jer tražio me da baš pjevam 'Oprostija bi sve' koja je meni jako draga pjesma koju sam slušao kao klinac. Zapravo je to i jedna od pjesama zbog koje sam počeo vježbati pjevanje slušajući Igora Ivanovića kako pjeva taj live - odao je Matija Cvek pozadinu suradnje.



Nakon pjesme 'Zaključaj srce' koja se i nakon 18 tjedana nalazi na listi najemitiranijih singlova u Hrvatskoj, vrijeme je da njoj uz bok zasjedne ili ju zasjeni još jedan duet, 'Oprostija bi sve'. Vrlo izražena organska produkcija Vedrana Baotića i karakteristični začin koji Buđenje daje pjesmama na 6. studijskom albumu vidljivi su i na obradi upravo objavljene 'Oprostija bi sve'. Spot je snimljen na

sessionu u Tvornici kulture, a za videoprodukciju i režiju zaslužna je ekipa Izvan fokusa.



'Brudet' je šesti album benda i donosi 11 suradnji s nekim od najpoznatijih imena domaće glazbe - Buđenju su se tako pridružili njihovi kolege i prijatelji Zorica Kondža, Tonka, Mia Dimšić, Daria Hodnik, Lara 'Bang' Antić, Vanna, Neno Belan, Reper iz Sobe, Aftershock i Igor Ivanović i Matija Cvek.

