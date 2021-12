Već se neko vrijeme nagađa kako se djevojke iz megapopularne grupe 'Little Mix' razilaze.

Naime, na društvenoj mreži Instagram grupa koju čine Jade Thirlwall (28), Perrie Edwards (28) i Leigh-Anne Pinnock (30) objavila je da uzima pauzu nakon 10 godina nastupanja.

- Željele smo vas obavijestiti da, nakon Confetti turneje u travnju/svibnju sljedeće godine, uzimamo pauzu od Little Mixa. Bilo je to 10 sjajnih godina, prekrasna avantura koja je trajala i osjećamo da je sada pravo vrijeme da uzmemo predah kako bismo mogle napuniti baterije i započeti neke druge projekte. Ne možemo vam dovoljno zahvaliti na ljubavi i bezuvjetnoj podršci koju ste nam pružali od samih početaka. Jako vas volimo - napisale su na službenom Instagram profilu grupe.

Rekle su one i svojim obožavateljima da je ovo samo pauza te da imaju planove za budućnost kao grupa.

- Ne raspadamo se - Little Mix je i dalje tu. Imamo planove za još dobre glazbe, još turneja i nastupa u budućnosti. Zajedno smo stvorile toliko prekrasnih uspomena i jedva čekamo da ih stvorimo još s vama. Mi smo sestre i uvijek ćemo biti tu jedne za druge, a vi, naši dragi obožavatelji, uvijek ćete biti u našim životima. Little Mix zauvijek! Vidimo se na turneji - dodale su.

Iako su djevojke rastužile obožavatelje diljem cijelog svijeta, njihovi pratitelji ispod objave na Instagramu pružili su im podršku.

'Volimo vas djevojke', 'Uz vas smo u što donosi budućnost', 'Zauvijek smo uz vas', 'Nismo bili spremni na ovo', 'Ova objava me rasplakala' - samo su neki od komentara koji su se našli ispod videa kojega je grupa objavila na društvenoj mreži.

Prisjetimo se, ova grupa slavu je stekla pobjedom na britanskom 'X Factor' 2011. godine. Izdale su albume 'Confetti', 'LM5', 'Glory Days', 'Get Weird' i 'Salute'. Među njihovim najvećim hitovima su pjesme poput 'Woman Like Me', 'Black Magic', 'Confetti', 'Secret Love Song'. Prošle godine grupu je napustila Jesy Nelson, koja je započela solo karijeru.