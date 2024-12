Guns N’ Roses napravili gaf u objavi za koncert u Beogradu: 'Hrvatska, ovo je posebno!'

U ponedjeljak je potvrđeno - Beograd će 18. srpnja iduće godine ugostiti jedan od najvećih rock sastava svih vremena, legendarne Guns N’ Roses. Vijest o njihovom dolasku uzdrmala je čitavu regiju, a prodaja ulaznica za glazbeni spektakl već je počela. Povodom svog dolaska u sklopu turneje 'Because what you want & what you get are two completely different things', koja počinje 23. svibnja 2025., obratili su se fanovima na svojoj službenoj Facebook stranici. No, neke su zbunili.

- Hrvatska, ovo je je*eno posebno - napisali su uz promo video te zatim dodali: 'Guns N’ Roses vraćaju se u Beograd 18. srpnja 2025. Kupite ulaznice.'

- Znači li to da stižu i u Hrvatsku, ali nisu još otkrili - stoji u jednom komentaru na društvenim mrežama.

Inače, na isti način pozvali su i fanove iz Bosne i Hercegovine da dođu na njihov koncert u Beogradu.

Kako je najavljeno, koncert predstavlja poseban trenutak za sve fanove, budući da će po prvi put u Beogradu moći zajedno vidjeti ključne figure benda: Slasha i Axl Rosea zajedno na pozornici.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Kultni bend na svojoj svjetskoj turneji nastupit će u 24 grada.