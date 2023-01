Gvardiol poklonio majci Sanji za Božić poseban dar: 'Tražio sam nekog da tu fotografiju nacrta'

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Joško Gvardiol (20) poklonio je majci Sanji crtež fotografije koja je obišla svijet te osvojila srca navijača.

- Tražio sam da netko tu fotografiju nacrta i da je majci poklonim za Božić - kazao je Joško u razgovoru za RTL.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Fotografija je nastala nakon prolaska Hrvatske u osminu polufinala Svjetskog nogometnog prvenstva, kada je Gvardiol otrčao mami Sanji u zagrljaj na tribine.

Foto: John Sibley/REUTERS

Inače, atraktivni Joško priznao je i da se u posljednje vrijeme on i njegova obitelj teško nose s teretom slave.

- Nije ni njima bilo lako, ni mami, ni tati, ni sestrama. Puno toga se događalo u ta dva tjedna i ono što bi oni vjerojatno voljeli je da se taj 'hype' malo smiri, ali u redu. Malo sada vide kako je i meni - našalio se.

- Ima vremena kada želim negdje otići sa svojim dragim ljudima do grada, a to je jednostavno nemoguće u posljednja dva tjedna, pogotovo nakon ovog ludila i Svjetskog prvenstva. Ali vjerujem da će se to sada smiriti i da će biti sve lakše - dodao je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

