Gwen Stefani pokazala 'novo' lice bez bora: 'Nije ti trebalo...'

Na dodjeli Grammyja pojavila se s partnerom i kolegom, pjevačem Blakeom Sheltonom (43), a američka pjevačica i modna dizajnerica Gwen Stefani (50) suočila se povodom svog pojavljivanja na crvenom tepihu s puno upita njezinih obožavatelja.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Neki od njih nisu glazbeni zvijezdu vidjeli neko vrijeme pa ih je njezin popeglani izgled lica poprilično šokirao. Pedesetogodišnjakinja se pojavila u Dolce&Gabanna haljini koju je iskombinirala s visokim čizmama, ali oči publike bile su usmjerene u nešto drugo.

@gwenstefani adore you, now please put down the needle! too much filler and botox - you don't need it xoxo