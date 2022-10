Halid Bešlić o životnoj traumi: 'Svaki dan prolazim pored mjesta gdje sam imao nesreću'

Svaki dan prolazim pored mjesta gdje sam doživio nesreću. Stalno razmišljam je li se tada moglo nešto promijeniti. Imam posljedice što ne vidim očima, ali ostalo sam sanirao, rekao je Halid Bešlić (68) u razgovoru za srpski Blic i otkrio kakve sve posljedice ima od prometne nesreće u kojoj je, prije 13 godina, zadobio teške ozljede.

- Vrijeme brzo prolazi, starim, refleksi mi otupljuju. Volio bih da se to nije dogodilo, a možda je to i dobro jer sam od tada prestao pušiti i to je jako važno za moju karijeru. Kad su me odveli u bolnicu i stavili u umjetnu komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam slab imunitet. Uslijedila je borba za moj život. Izgubio sam pritom jedno oko, ali dobio pluća kada su izbacili svu tu vodu - dodao je Halid.

Inače, pjevač je u lipnju ove godine također imao zdravstvenih problema, kad je završio u bolnici te mu je ugrađen stent. Operacija je izvedena u 'Centru za srce' u Sarajevu.

- Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam imao veliko začepljenje arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju - izjavio je ranije za IN Magazin.

Osjećao se dobro već deset dana nakon operacije pa su mu liječnici dopustili da se vrati pjevanju. Veliku podršku ima i od supruge Sejde koja je uz njega bila u svakom trenutku.

- Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave... S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komandira. Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmjeli smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti prijeći od nje, to se nekako samo stvori - zaključio je pjevač.

