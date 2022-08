Halid o ugradnji stenta: 'Otišao sam doktoru zbog simptoma i odmah me poslao na operaciju'

Bosanskohercegovačkom pjevaču Halidu Bešliću (68) imao je operaciju srca u srpnju. Ugradnja stenta je dobro prošla, te se ubrzo vratio pjevanju i prošlog petka nastupio u Novoj Gradišci.

U razgovoru za INMagazin Halid je progovorio o svom zdravstvenom stanju i operaciji.

- Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam začepljenje imao veliko arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju - ispričao je.

Pjevaču je velika pomoć i podrška u oporavku bila supruga Sejda.

- Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave... S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komandira. Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmili smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti preći od nje, to se nekako samo stvori - kaže Bešlić.

Halid je ranije otkrio kako je tijekom operacije bio budan te je pratio na ekranu što mu rade. Na sreću brzo se oporavio i vratio poslu.

Pjevač nam je nedavno otkrio kako nakon nastupa odlazi na zasluženi odmor na Pelješcu.

- Ove godine ljetujem na Pelješcu, čekaju me prijatelji. Volim Pelješac i raduje me most - rekao nam je Halid.

