Halid žali zbog korona partyja: Više nema zabava, sad se pazim

Novi val virusa prestrašio je pjevača pa izbjegava izlaske i uživa u druženju s unucima. Na more će eventualno do Neuma, a na prvom mjestu je zdravlje.

<p>Desetak dana unazad nisam poznavao nikoga tko boluje od korone, sad znam nekoliko njih, priča nam legendarni pjevač <strong>Halid Bešlić </strong>(66), kojeg su povratak i jačanje korona virusa “potjerali” u izolaciju. Svi njegovi izlasci svode se na odlazak iz kuće u njegov motel i natrag. I s maskom u dućan da kupi sve što unuci požele. Sa suprugom Sejdom prošeta prirodom i pazi da ni s kim ne dođe u kontakt. Korona partyji su, kaže, iza njega.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO S KORONA PARTYJA: </strong></p><p>- Ponašam se primjereno, čuvam i sebe i druge, nema više zabava. I ta je bila jedna jedina. Prisjela mi je, izlazi mi i na oči i na uši - iskreno će nam Halid. </p><p>Podsjetimo, Bešlić je početkom svibnja, dok su stroge epidemiološke mjere bile na snazi, “uhvaćen” kako se s društvom zabavlja na “korona partyju”. Pjevalo se, pilo, slavilo... Ali pjevač je naučio lekciju i takve stvari više neće ponavljati. Sad dane provodi u igri s unucima koji su prije desetak dana došli iz Njemačke. Još nisu odlučili hoće li obitelj na more, ali ako djeca to požele, zbog mjera oko ulaska u Hrvatsku, otići će do Neuma. Ne mogu si, kaže, dopustiti dva tjedna karantene. Do tada, Belminu Kanu i Lamiji ispunjava sve želje. </p><p>– Radimo skečeve po kući, smijemo se, pjevamo... Sejda im sprema omiljena jela, a što se kupnje tiče, sad su aktualna Kinder jaja. Skupljaju one igračkice, pa svaki dan kupimo nekoliko jaja. Ma, što god da požele, ja ću im stvoriti - priča Halid.</p><p>Za desetak dana mališani će proslaviti šesti rođendan, no ovaj put slavlje će biti u krugu obitelji. Halid prije rođendana ne želi reći što će im darovati, a žao mu je što ne može okupiti svu djecu iz ulice, njihove prijatelje, pa da im organizira pravu proslavu.</p><p>- Što je, tu je. Ne možemo riskirati, zdravlje je najvažnije - kaže pjevač.</p><p>Unuci će s djedom biti još desetak dana, a onda se vraćaju u Njemačku. Halid kaže da ne zna kako će to preživjeti. Svaki rastanak s njima ga boli, ali tješi se da će se, kao i dosad, družiti preko Skypea. Da će mu Lamia pjevati, a Belmin Kan pričati o novim nogometnim trikovima koje je naučio. Prije korone bi svaki put, kad bi pjevao u Njemačkoj, skoknuo do njih na dan, dva. Sad to, kaže, više nikako ne može.</p><p>- Svi koncerti su odgođeni do daljnjega. Iskreno, ne znam do kada. Nemam novih informacija - kaže nam za kraj razgovora Halid, koji se nada, baš kao i svi mi, da će se ova cijela situacija sa širenjem korona virusa smiriti i da će se život uskoro vratiti u normalno stanje.</p>