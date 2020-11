Halle se triput udavala i razvodila, a nedavno je ponovno prona\u0161la ljubav u pjeva\u010du Van Huntu (50).\u00a0

Halle Berry 'optužili' da je loša u krevetu, a ona im odbrusila...

Gospođice Lisa Rye, pitaj mog čovjeka Van Hunta, on će ti reći sve što trebaš znati, napisala je glumica na Twitteru nakon što je voditeljica u emisiji spomenula da je čula kako je Halle loša u krevetu

<p>Američka glumica<strong> Halle Berry</strong> (54) nedavno priznala kako je prvi orgazam doživjela sa samo 11 godina, a sada je u središtu pažnje ponovno njezin seksualni život. Tijekom emisije 'Fox Soul's Cocktails With Queens'<strong> LisaRaye McCoy</strong> (53) i njezine suvoditeljice <strong>Claudia Jordan</strong> (47), <strong>Vivica A. Fox </strong>(56) te<strong> Syleena Johnson</strong> (44) najprije su razgovarale o tome kakva je kantautorica<strong> Tony Braxton </strong>(53) u krevetu, a zatim spomenule i Halle. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Halle Berry vježba</strong></p><p>Zaključile su kako je Toni imala dobre dečke. </p><p>- Ne znamo što radi u spavaćoj sobi. Mogla bi biti poput Halle Berry - rekla je LisaRaye. Jordan ju je zamolila da objasni je li time željela reći da je Berry loša u krevetu.</p><p>- Tako kažu. To sam pročitala i to sam čula - rekla je LisaRaye. </p><p>Halle Berry nije željela da se nastave širiti takve glasine pa se javno osvrnula na njihov razgovor.</p><p>- Gospođice Lisa Rye, pitaj mog čovjeka Van Hunta, on će ti reći sve što trebaš znati - napisala je glumica na Twitteru. </p><p>Halle se triput udavala i razvodila, a nedavno je ponovno pronašla ljubav u pjevaču <strong>Van Huntu</strong> (50). </p>