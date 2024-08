Halle, je li ovo haljina ili donji veš? Evo u čemu je glumica (57) stigla na premijeru novog filma

Glumica Halle Berry (57) neprestano oduševljava svojom figurom, a čini se kako je i sama toliko ponosna na nju da rado pozira gola ili samo u donjem rublju, a fotografije i snimke objavljuje na Instagramu gdje joj se samo redaju komplimenti.

Nedavno je tako odala počast filmu koji je izašao prije 20 godina, Catwoman, a u kojem je Berry imala glavnu ulogu. Pozirala je s dva mačića koje je spasila s ulice te je samo njima prekrila svoje grudi.

Foto: Instagram

Sada je Halle opet odlučila pokazati svoju lijepu figuru i to u Los Angelesu, na premijeri novog Netflixovog filma 'The Union' u kojem glumi s Markom Wahlbergom.

Za tu prigodu Halle je odabrala usku, prozirnu, čipkastu haljinu koja na prvi pogled podsjeća na zavodljivo donje rublje. No, kako god da se nazove, njezina odjeća svakako je naglasila odličnu liniju. Čipka joj je prekrila grudi i naglasila noge, a lijepo i očuvano lice dobro je zaokružila 'bob' frizura s laganim valovima.

Premiere of the film "The Union" at the Egyptian Theatre Hollywood | Foto: Mario Anzuoni

I na društvenim mrežama pljuštali su komplimenti.

'Prekrasna je kao i uvijek', 'Stari kao dobro vino', 'Da mi je znati koje preparate koristi za kožu, pa žena izgleda kao da ima 30 godina!', pisali su.