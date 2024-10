Hana Huljić Grašo objavila fotku iz studija na kojoj je i trudnički trbuščić, 'lajk' je bacila i Rozga

Glazbenica i kći proslavljenog hrvatskog autora Tončija Huljića, Hana Huljić Grašo, objavila je novu fotku na svom Instagramu gdje se nalazi u studiju, a u prvi plan istaknuo se i njezin trbuščić.

Foto: Instagram

Objavu je 'lajkala' splitska pjevačica i regionalna zvijezda Jelena Rozga.

Podsjetimo, Hana čeka sinčića s Petrom Grašo, a par ima malenu Albu.

- Imamo, ali zadržat ćemo ga za sebe. Iako sve saznate o tom potom pa ćete i to - rekla je Hana u lipnju da imaju i ime za sinčića koji uskoro dolazi.

- Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok! - kazao je Grašo za IN magazin o Haninoj drugoj trudnoći.