Hana Huljić otkrila interesantan detalj na poleđini albuma: Je li to ona uzela Grašino prezime?

Glazbenica Hana Huljić (31) svojim pratiteljima otkrila je jedan vrlo zanimljivi detalj. Naime, nije se znalo je li Hana nakon svadbe s Petrom Grašom uzela njegovo prezime, dodala ga ili ostavila svoje. Na fotografiji koju je jučer objavila, na kojoj stoji njena biografija na CD-u 'MEDITERRANEAN POP MASS' vidljivo je kako je dodala suprugovo prezime jer piše Hana Huljić Grašo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Presretna što je moja skladba ‘Dies Irae’ od danas na CD-u i svim digitalnim platformama, uz ‘Misu Mediteranu’ i ‘Ave Mariu’ Tonča Huljića, koje sam uživala otpjevati - napisala je Hana uz fotografije.

Foto: Instagram

Otkako je postala majka sve se manje pojavljuje u javnosti, ali došla je podržati svog supruga Petra koji je u petak 11. studenog imao nastup u beogradskoj Štark Areni. Grašo je stigao u pratnji supruge Hane i Tončija Huljića (61).

Foto: Instagram

Petar je na svoj koncert stigao u crnom odijelu ispod kojeg je imao bijelu košulju, dok je na nogama imao bijele tenisice. Suprugu Hanu cijelo vrijeme je držao za ruku.

Foto: Antonio Ahel

Petar i Hana zajedno su pozirali fotografima ispred ulaza u Arenu. Supruga Hana nosila je crne hlače i bijeli sako ispod kojeg je nosila crnu čipku.

Foto: Antonio Ahel

Podsjetimo, Hana je kćerkicu Albu rodila 17. srpnja carskim rezom. Grašo zbog obaveza nije bio na porodu, a nedavno je ispričao kako je reagirao kada je prvi put vidio Albu.

- Jedan od sretnijih trenutaka je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skopja do Zagreba, pa autom do Splita. Kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi.' To je jedan moment koji nikada neću zaboraviti, naravno - prisjetio se u emisiji 'Balkanskom ulicom' na Blic televiziji.

Foto: Antonio Ahel

Najčitaniji članci