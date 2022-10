Hana i Goran proslavili četvrtu godišnjicu veze: Nakon drame i sukoba pronašli su mirnu luku

Prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni', Goran Jurenec (40) i njegova odabranica Hana Rodić (23) proslavili su četvrtu godišnjicu veze. Nekoliko emotivnih rečenica na društvenim mrežama Hana je posvetila Goranu. Iako njihova veza trenutno izgleda idilično, prisjetimo se kako je sve počelo te kroz što je par prošao.

Hana je upoznala svoju pravu ljubav, kako je tada govorila, u prvoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a nakon završetka showa započeli su vezu. Iako je maneken izabrao Ivu Runjanin, Goran se predomislio i izabrao Hanu, a javnost je brzo saznala za njihova tajna viđanja. Mnogi su predviđali da će brzo prekinuti. Međutim, njihova veza je trajala nešto više od dvije godine iako se često šuškalo kako par ima trzavice.

Na njihovu prvu godišnjicu otkrili su da se odlučno slažu, ali da, kao i svaki drugi par, u vezi imaju uspona i padova.

- Goran i ja se odlično slažemo, ali bilo je puno prepreka koje smo morali proći, puno ljudi iz naše okoline pokušalo nam je stati na put, ali kao što vidite, bezuspješno - rekla je Hana tada.

Hana i Goran živjeli su zajedno u Zagrebu, iako je on ponekad bio odsutan zbog poslova u inozemstvu. Upravo zbog tog odsustva Zagrepčanka se odlučila preseliti u Berlin kako bi gradila budućnost sa svojim Gospodinom Savršenim.

Nakon nekog vremena provedenog u Berlinu pratitelji su ju pitali kako stoji s njemačkim jezikom, a Rodić je priznala kako joj to sada nije prioritet. No, većinu je već tada zanimalo zašto sve rjeđe objavljuje fotografije sa svojim dečkom. Hana je tada smirila znatiželjne obožavatelje te im rekla da su Goran i ona i dalje zajedno, ali da se poklopilo da je Goran u posljednje vrijeme često u firmi, a da se ona borila sa zdravstvenim problemima.

I dalje se činilo kako je sa parom sve u redu, pogotovo kada se Hana samo par mjeseci kasnije, za svoj rođendan, pohvalila iznenađenjem koje joj je pripremio Goran.

- Kad sam se probudila, dočekao me buket ruža, napisao mi je poruku i kupio mi moj omiljeni kolač, cheesecake - rekla je Hana tada te nadodala kako Goran radi u Hamburgu pa nisu zajedno. Sve češće je tada Hana opravdala Goranovo odsustvo.

U kolovozu 2020. godine u javnost je došla vijest kako Hana i Goran uzimaju pauzu od društvenih mreža što je zabrinulo sve pratitelje savršenog para. Stizale su im poruke je li sve u redu, zašto nisu aktivni, jesu prekinuli ili je Hana trudna... Ipak, Rodić je naposljetku sve objasnila i rekla kako je sve u redu te da svojim pratiteljima pripremaju iznenađenje. Međutim, Goran je tada ponovno uspio 'natjerati' svoje pratitelje na razmišljanje. Na Instagramu je objavio video u kojem je pokazao da je išao prošetati. Uz to se pomalo raspričao.

- Treba ponekad razmisliti sam sa sobom koje korake bi u životu trebalo napraviti. Ja sam baš u toj fazi. Želim svima koji o nečemu razmišljaju ili imaju neku dvojbu što se tiče ciljeva u životu, da imaju snage. Nemojte nikada odustati. Koliko god je teška situacija, morate pronaći najbolju opciju - rekao je Goran tada, a svi su se pitali jesu li ove inspirativne rečenice proizašle iz njegovih osobnih problema ili su na pomolu nesuglasice s Hanom.

Nedugo zatim, Hana je ušla u kontroverzni reality show 'Zadruga', a nakon izlaska is showa s pratiteljima je podijelila novu vijest.

- Izašla sam iz Zadruge, a sada jedva čekam da se vidim sa svojim dragim. Čekam let iz Beograda za Berlin. Super sam, Gogi čeka da dođem, jako si nedostajemo. Uskoro se selimo u London - ispričala je Hana u listopadu 2020. godine.

Ni njihovu drugu godišnjicu nisu proslavili zajedno, a čestitali su si online. Hana se zatim povukla s društvenih mreža.

Početkom 2021. godine ponovno su počela nagađanja je li par prekinuo ili su još uvijek zajedno. I njezini su pratitelji posumnjali u prekid jer Hana duže vrijeme na društvenim mrežama nije objavljivala fotografije s Jurenecom, niti ih obavještavala o njihovoj svakodnevici u Berlinu. Osim toga, tada se vratila u Zagreb, zbog čega su 'šuškanja' postala sve glasnija. Goranov potez tada dodatno je pobudio sumnju - otpratio je Hanu s Instagrama i izbrisao sve zajedničke fotografije.

Goranove privatne fotografije, na kojima su golupčići sami, tada su 'isparile'. S druge strane, Hana je i dalje pratila Gorana na Instagramu.

Nakon toliko šuškanja da su Hana i Goran prekinuli, Rodić je odlučila prekinuti šutnju te je podijelila sa svojim pratiteljima kako je stvarno došao kraj njihove veze.

- Dragi moji, danas sam stavila točku na odnos s Goranom i vrijeme je da to saznate...molim vas da mi ne pišete što i kako...trenutno mi je jako teško zbog svih stvari koje sam saznala. Zamolila bih vas za razumijevanje i podršku koja mi je sad stvarno potrebna - napisala je Hana na svojoj Instagram priči u kojoj je još i objavila poznatu pjesmu Christine Aguilere 'You Lost Me'.

Brojni obožavatelji para tada su se pitali koji je razlog prekida para, a nisu ni slutili da su im Hana i Goran tek spremaju dramu. Tada je započeo rat bivšeg - budućeg para. Objavljivali su razne pikanterije jedno o drugome i optuživali se za sve i svašta. Goran je istaknuo da njegova bivša partnerica živi u stanu koji joj on plaća, a Hana je otkrila da ju je Goran lagao i varao.

Goran je utjehu pronašao, ispostavilo se, u bivšoj djevojci Claudiji Luciji Pioch. Priznao je da bio usamljen i da mu je u tim trenucima podršku pružila bivša djevojka. Shvatio je kako je još uvijek voli i odlučio joj se vratiti. Zbog nje se preselio u London, a Hana je otišla za Zagreb.

I toj je ljubavi brzo došao kraj. Prisjetimo se, s obzirom da je ova priča vrlo dugačka i komplicirana, Goran je prvo izabrano Ivu, a zatim Hanu s kojom je prekinuo nakon dvije godine veze, a utjehu pronašao u bivšoj djevojci Claudiji. S njom je prekinuo u lipnju 2021. godine, a zatim su ga ponovno uhvatili u društvu fatalne Hane ili kako ju od milja nazivaju, hrvatske Megan Fox.

Njihov pomirbeni susret u Samoboru snimio je čitatelj 24sata. Goran je otkrio kako je njihovo druženje bilo ugodno, možda čak i predobro. Nedugo nakon, Hana je otputovala u Berlin, gdje Jurenec živi te se par pomirio.

Nedavno je Hana otkrila i kako se ona i njezin 'Gospodin Savršeni' slaže bolje nego ikada.

Posao je također, kaže Hana, nakon korone procvjetao, a ona je počela surađivati s velikim brendovima i jednom američkom agencijom dok Goranu posao modela ide sve bolje i bolje pa su čak razmišljali i da se presele u Ameriku.

