POGLEDAJTE Hana je oduševila izvedbom Tomine pjesme: 'Ti bi mogla biti Superstar, imaš sve'

Sinjanka Hana Ivković (17) na pozornici 'Superstara' je zapjevala pjesmu Tome Zdravkovića 'Za Ljiljanu'. Od žirija je dobila samo riječi hvale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Severinu je zanimalo zašto je mlada Sinjanka odabrala baš tu pjesmu.

Foto: RTL

- Ajme, prekrasan je. I ta emocija kroz pjesmu i film, sve. Prekrasno - objasnila je, a onda joj je Tonči rekao: 'I ti si to prekrasno otpjevala, ali sad da čujemo. Tko je odredio tonalitet? Jednostavno, nisi mogla uhvatiti gornje tonove, ali po pitanju emocije i sadržaja tvog pjevanja, sve najljepše i sve pohvale, pogotovo u odnosu na godine koliko imam, koje imam ja i koje imaš ti. Ti imaš osjećaj za glazbu, ti pjevaš dobro, ti osjećaš muziku'.

Hana je kao drugu pjesmu odabrala 'Rise up'.

Foto: RTL

- Ti si jednostavno jedna osoba koja u sebi imaš sve ono što nama treba i možeš biti ovaj Superstar - istaknula je Severina.

- Ti si all around igrač kao što se kaže. Od Nirvane do Silvane. Mislim da će to biti tvoja glavna karakteristika za jedno pet, šest godina, da ćeš moći doslovno sve pjevati i u svim žanrovima da ti se vjeruje - dodao je pak Filip.

Sinjanka je sa četiri uvjerljiva 'da' prošla u drugi krug natjecanja.