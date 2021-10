Ljubavna bajka Gorana Jureneca (40) i Hane Rodić (23) ponovno se rasplamsala. Zajedničke fotografije, posjeti mjestima na kojima su proveli romantične trenutke, večere i druženja. Par je tako obnovio vezu šest mjeseci nakon prekida.

I dok oni zadovoljno provode vrijeme zajedno, "glavobolju" im stvara Goranova bivša, Poljakinja Claudia Pioch. Par je na društvenim mrežama otkrio da im dotična stvara probleme otkako su uhvaćeni u Samoboru.

- Od tada počinju prijetnje, teror i pozivi. Zvala nas je oboje, pisala poruke i molila ga da se vrati. Postoji već jedna policijska prijava koju smo podnijeli još dok smo bili zajedno jer nam je dolazila na vrata i zvonila u dva ujutro - ispričala nam je u razgovoru ogorčena Hana.

Kako navodi Hana, Claudia im je ogrebala auto, javljala se prijateljicama, uhodila ih i slala prijetnje. Već su je jednom i prijavili policiji, a sad spremaju idući korak, odlazak na sud. Žele sve riješiti na miran način jer drugačije ne mogu.

- To je sve odavno prešlo svaku granicu. Bilo je toliko toga da bih mogla napisati puno više od jednog pitanja - rekla je Hana, koja dodaje kako joj Goran isprva nije vjerovao, ali se kasnije i sam uvjerio u sve to. Međutim, Poljakinju to sve ne smeta, ona lagodno i s osmijehom na licu poručuje pratiteljima: "Sve je to je zbog zarade. Ali ne moje, ja imam redovna primanja".

Osim drame s Goranovom bivšom, Hana je otkrila da su se ona i Goran povodom obnove veze preselili i u zajednički stan u Njemačkoj.

- Zasad ćemo živjeti u Berlinu, tamo uređujemo stan - rekla je. Plan im je nadoknaditi svaki trenutak koji su izgubili i uživati u zajedničkom druženju.