Hana Rodić (23) i bivši dečko Goran Jurenec (40) nastavili su Instagram 'rat' nakon burnog prekida.

Nakon što je Hana u četvrtak dozvolila svojim pratiteljima da joj postavljaju pitanja, a odgovore je objavljivala u storyjima, istu opciju otvorio je odmah i bivši dečko Goran. Hanini pratitelji su ga brže bolje napali jer je ispalo da ju kopira.

Atraktivna influencerica dobila je mnogo sočnih pitanja o raspadu svoje ljubavne veze te otkrila i nešto prljavog veša.

Drama se tako nastavila jer je Goran počeo odgovarati na dobivena pitanja.

Hanini fanovi screenshotali su njegove storyje i poslali joj no, ona ih je zamolila da to više ne rade.

- Ljudi zamolila bih vas da mi više ne šaljete storyje od ovog hodajućeg neuspjeha jer me stvarno ne zanima. Tako da, želim biti sretna sama, i to je to - rekla je u videu influencerica.