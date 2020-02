Hana Rodić o korekcijama: 'Išla sam na vađenje filera iz usana'

Kandidatkinja prve sezona showa 'Gospodin Savršeni' Hana Rodić (22) nije toliko aktivna na društvenim mrežama u posljednje vrijeme, ali se 'odužila' pratiteljima tako što se javila uživo na Instagramu i odgovarala na mnogobrojna pitanja. Najčešće su je ispitivali gdje je njezin dečko, prvi hrvatski 'Gospodin Savršeni' Goran Jurenec (39).

- Goran je na snimanju, super je i ništa mu ne fali - rekla je Hana.

Trenutačno je u Berlin zbog Goranovih obaveza koje ne može obavljati iz Zagreba.

- U Njemačkoj smo zato što Goran ovdje ima više posla, a svoj posao mogu raditi bilo gdje u svijetu tako da mi je svejedno gdje sam - kaže Hana, koja nije naučila njemački jezik.

- Nešto malo sam počela učiti, ali iskreno ne sviđa mi se jezik - rekla je.

Osim brojnih komentara pratitelja, Hana je primala i brojne uvrede ispod videa.

- Negativni komentari mi ne smetaju, ali kad me netko vrijeđa onda mi nema što raditi na profilu pa ga izbacim - rekla je Hana sa smiješkom.

Otkako je u vezi, Hana je prestala izlaziti.

- Ne znam koja mogućnost može biti da me sretnete u nekom klubu. U Njemačkoj ne izlazim u klubove. volim upaliti Netflix i biti doma s Goranom, to me opušta - ispričala je.

Mnoga pitanja bila su na temu njezinih plastičnih operacija. Hana tvrdi kako je na sebi radila jedino grudi, a u usne je stavila hijaluron. Ipak, usne joj nisu velike kao prije.

- Išla sam na vađenje filera iz usana, samo imam efekt koji me malo proljepša - kaže Hana, koja se osvrnula i na novog predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića (53).

- Milanović mi je OK. Volim njegov sarkazam i želim mu svu sreću u mandatu - zaključuje.

