Tjednima se pričalo kako je veza Hane Rodić (23) i Gorana Jureneca (40) na klimavim nogama, a ovih dana pratitelji su primijetili da Goran ne prati Hanu na Instagramu, što je pobudilo sumnju u prekid.

POGLEDAJTE VIDEO: Veza Hane i Gorana

Reality zvijezda oglasila se na toj društvenoj mreži oko napisa o “pukloj ljubavi”. Nije niti demantirala niti potvrdila nagađanja, ali je kratko poručila:

- Pretpostavljam da su glasine uzbudljivije od istine.

Hana i Goran obožavali su se naslikavati, a sad zajedničkih fotografija nema. Kao da su kakvom magijom nestale. Za razliku od Gorana, Hana ga i dalje prati.

Međutim, oni koji poznaju ovaj par, znaju da su pokrenuli i zajednički projekt pa su se zapitali što će biti sad s profilom na Instagramu 'hxg_official' ako više nisu u dobrim odnosima.

Nije trebalo puno da se provjeri taj podatak. Njihova stranica namijenjena prodaji parfema sad ima drugi naziv, ali i namjenu.

Zove se 'gfit_official_', a u opisu profila piše kako će nuditi informacije o zdravoj prehrani i treninzima te da će nastojati motivirati sve one koji su je 'lajkali' da ustraju ka svome cilju.

Brend 'HXG' (op.a. Hana i Goran) golupčići su lansirali u rujnu 2019. godine. Prvi proizvodi bili su im parfemi. U suradnji s cijenjenim parfumerom stvorili su parfeme ‘Perfect Rose by Hana’ i 'The gentleman by Goran Jurenec’, ali stranica na kojoj su ljudi prije mogli naručiti njihove proizvode više ne postoji jer je sada fokusirana na fitness, vježbanje, zdravu prehranu...