Hanka Paldum u novom spotu prvi puta pokazala kćer Minelu

Kraljica sevdaha Hanka Paldum (66) prvi put je u novom spotu za pjesmu 'Niko kao majka' pokazala svoju kćer Minelu, a pridružila im se i njezina unuka Širin. Dirljivi stihovi pjesme o majčinskoj ljubavi potaknuli su pjevačicu da u videospot uključi svoje najmilije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ova pjesma u meni budi najljepše emocije, koje samo majka može osjetiti. Upravo su mi oni bili inspiracija da se u spotu pojave moja kći Minela i njena kći, moja unuka Širin. Bez obzira na to što je kroz moj život i karijeru bila stalno uz mene, nije bilo lako uvjeriti Minelu da pristane na tu moju ideju jer ona ne voli kamere i javno eksponiranje, a pogotovo kad sam joj predložila da i svoju malu curicu Širin snimimo - ispričala je.

Željela je, kaže, da se u jednom kadru pojavi i njezin unuk Ishak.

- Dok se u pjesmi majka obraća svojoj kćeri, nekako mi je bilo logično da to uistinu bude jedna priča u kojoj će se prepoznati svaka majka koja ima kćer, a i moja Minela je majka i ima svoju kćer - rekla je Paldum.

Hanka je otkrila i kako je nastala ova pjesma koja u njoj budi toliko lijepih emocija.

- Prije nešto više od dvije godine pozvao me je Ivica Plivelić, moj prijatelj iz Zagreba, veoma uspješan autor mnogih pjesama, i pitao me bih li pristala snimiti jednu pjesmu s mladim djevojkama iz grupe The Dekle kako bismo im na taj način pomogli da se uz moje ime lakše plasiraju na muzičkoj sceni. Kada sam čula kako pjevaju, odmah sam pristala - ispričala je pjevačica pa dodala kako je to učinila sa zadovoljstvom, bez ikakve financijske nadoknade.

- Osjetila sam da je upravo sada vrijeme da je snimim, da ovu pjesmu, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, ostavim svim majkama kao poklon kako bi svaka majka gledajući u svoje dijete osjetila zahvalnost Stvoritelju na daru koji daruje iz svoje ljubavi i milosti! - rekla je Paldum čija će pjesma biti objavljena 9. srpnja na YouTube kanalu.

