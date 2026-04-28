Haris Džinović opleo po Jakovu Jozinoviću pa otkrio da ne priča s kćeri: Ja više nemam emocija

Glazbenik Haris Džinović (74) govorio je o svom odnosu sa svojom kćeri Đinom Džinović. Izjavio je kako trenutno nisu u dobrim odnosima i izdvojio je kako je bila na vjenčanju svoje majke Meline u Monaku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

- S njom imam prilično zamrznute odnose i to je sve što bih rekao. Da li imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi, znači da nema ni odgovora. Ja više nemam emocija, to sam isključio. Za Đinu mogu reći: 'Neka je živa i zdrava!'. Otišla je u Barcelonu studirati. Bavi se svojim poslom, što ja znam. Eto je tamo - rekao je u emisiji 'Stars specijal', prenosi Avaz.ba.

Osim toga, dodao je kako smatra da je odlazak iz obiteljskog doma prirodan tok života.

Foto: Instagram/Đina Džinović

- I da su najbolji odnosi, ona bi jednog dana otišla iz ove kuće sa svojim mužem kako bi osnovali obitelj. Tako će i Kan jednog dana… Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući - objasnio je.

Podsjetimo, Harisova bivša supruga Melina se pretprošlog vikenda udala za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda na intimnoj i elegantnoj ceremoniji u Monaku, a Đina je majci za vjenčanje darovala torbicu vrijednu oko 5.700 eura i elegantan svileni pidžama komplet procijenjen na 4.700 eura.

Foto: Instagram/Đina Džinović

Inače, Haris je jučer opleo po Jakovu Jozinoviću.

- Ne bih mu zabranio da pjeva moje pjesme, ali ne bi bilo lijepo da pola koncerata pjeva moje pjesme ili bilo čije - rekao je bosanskohercegovački pjevač u emisiji 'Premijera, vikend specijal'.

Bio je posebno oštar kad je govorio o popularnosti mlađeg kolege i koncertima koje puni.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

- Čuo sam za Jakova, čuo sam da puni dvorane… Nisam ga čuo kako pjeva. To je koncertomanija! Znam kako se pune ti neki koncerti, ne bih komentirao. Ja punim u slobodnoj prodaji, to je to, a postoje i drugi načini - istaknuo je.

Ne vidi smisao u tome da se karijera gradi na hitovima drugih izvođača.

Foto: Gordan Svilar

- On pjeva sve tuđe pjesme, ne pjeva svoje. Kakva je to publika koja to sluša? To je smjena generacija… Hoće li otpjevati Čolinu pjesmu bolje od njega, ili moju bolje od mene? Naravno da ne. Nema pravo komercijalizirati tuđe pjesme, nema pravo - rekao je te dodao i kako mu takav pristup nije blizak te da ga ne smatra uobičajenim.

- Ne znam njegov repertoar. Skupi po jednu, dvije od ovoga, jednu, dvije od onoga… Ovako nikad nije bilo - zaključio je Džinović.