Princ Harry je govorio o važnosti mentalnog zdravlja u traileru za dokumentarnu seriju na kojoj radi s Oprah Winfrey, a cilj joj je destigmatizirati ovu, u svijetu još uvijek tabu temu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U višedijelnoj emisiji će se emitirati intervjui s pjevačicom Lady Gagom, glumicom Glenn Close i NBA zvijezdama DeMarom DeRozanom i Langstonom Gallowayem koji će gledateljima govoriti o vlastitim lošim i dobrim iskustvima te će im nastojati pomoći u pogledu mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti.

Harry i njegova supruga Meghan, vojvotkinja od Sussexa, oboje se pojavljuju u emotivnoj najavi filma "The Me You Can't See", koji će se premijerno prikazati u petak.

Harry je sukreator serije i izvršni producent, emitiranje neće biti besplatno, a emisija će se prikazati na televizijskoj mreži Apple TV+.

"Odluka o prihvaćanju pomoći nije znak slabosti. U današnjem svijetu, više nego ikad ona je znak je snage", poručuje Harry.

Cilj višedijelne emisije koja će govoriti o Harryjevim i Oprinim osobnim iskustvima i borbama je destigmatizirati krajnje neshvaćenu temu i pomoći gledateljima u suočavanju sa sličnim problemima.

U emisiji će biti prikazane i snimke Harryja na pokopu njegove tragično preminule majke Diane 1997. godine te isječci iz njegova života sa suprugom Meghan i sinom Archiejem.

Prije samo nekoliko dana princ je u intervjuu koji je dao Daxu Shepardu priznao da se vrtio u začaranom krugu boli i patnje živeći u britanskoj kraljevskoj obitelj.

Bio je vrlo kritičan prema načinu na koji ga je odgojio njegov otac, princ Charles, koji je, po njegovu mišljenju bio suočen sa sličnim problemima u vlastitom djetinjstvu.