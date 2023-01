Harry: Meghan nas sigurno nije istraživala na internetu. Mislila je da je Andrew asistent kraljice

Knjiga princa Harryja (38), 'Spare', izašla je u utorak u knjižarama diljem svijeta, a britanski mediji prenose nove detalje koje je Harry iznio u memoarima. Jedan od, možda najzanimljivijih, jest onaj kada je Meghan Markle (41) upoznala kraljicu Elizabetu te još nekoliko članova kraljevske obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Harry u knjizi piše kako se Meghan iznenadila što se morala pokloniti kraljici te da ju je bivša supruga princa Andrewa (62), Sarah Ferguson (63) podučila kako to mora učiniti.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Osim toga, princ otkriva da se Meghan naklonila savršeno te da su u sobi bili i princeza Eugenie, njezin tadašnji zaručnik Jack, Sarah Ferguson, kraljica Elizabeta i princ Andrew.

- Trenutak kasnije Meg me upitala nešto o kraljičinom asistentu. Pitao sam je o kome govori - piše princ Harry te dodaje što ga je pitala Meghan.

- Onaj čovjek koji drži torbicu. Taj čovjek koji ju je otpratio do vrata. To nije bio njezin pomoćnik? Tko je to bio? - pitala je Meghan. Harry je tada objasnio da je dotični čovjek njegov stric, princ Andrew.

- Definitivno nas nije guglala - zaključuje Harry.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsjetimo, u ponedjeljak navečer na RTL-u bio je isčekivani intervju Harryja s voditeljem Andersonom Cooperom. U emisiji '60 Minutes', koja je na europskom tržištu trajala 30-ak minuta, princ se dotaknuo djetinjstva, povijesnih trenutaka u obitelji kao što je odlazak njegove majke princeze Diane, ali i na Charlesova braka s Camillom.

Foto: Youtube screenshoot

Najčitaniji članci