Harry nakon rođenja sina: 'Još ne znamo ime, uzbuđeni smo'

Meghan i ja dobili smo sina rano jutros, vrlo zdravog dječaka. Majka i dijete su izuzetno dobro, započeo je u u videu princ Harry s osmjehom od uha do uha.

POGLEDAJTE VIDEO:

Oglasio se javnosti prvi put nakon što je njegova supruga Meghan Markle rodila njihovog sina koji je težak 3,260 grama.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

- To je bilo najnevjerojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je nevjerojatno i željeli smo to podijeliti s vama - poručio je princ.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Kraljevska beba rođena je jutros u 5:26, a Harry je otkrio da zasad nisu odabrali ime za sina. Dodao je da je dječak zakasnio te da su imali puno vremena za razmišljanje o imenu, ali da još uvijek nisu odlučili.