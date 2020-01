Harry 'rastrgan' na sve strane, a Filip pobjegao sa sastanka...

Stigao je dan odluke. Sastali su se princ Harry (35), kraljica Elizabeta II. (93), princ Charles (71) i princ William (37), a Meghan Markle (38) bi se trebala uključiti putem konferencijskog poziva budući da je prije nekoliko dana otputovala u Kanadu.

Na početku sastanka braća su rekli da su jako nesretni zbog netočnih navoda da je princ William maltretirao Harryja.

Potom je kraljica rekla kako je razočarana odlukom kraljevskog para.

- Obitelj se jako uzrujala zbog ponašanja vojvode i vojvotkinje od Sussexa, ne samo zato jer ima jak utjecaj na kraljicu, koja ima slabog supruga. Nakon svih problema s princem Andrewom, sad se mora boriti i s Harryjem koji se ponaša kao tinejdžer - rekao je izvor za strane medije.

Kraljevski fotograf Arthur Edwards rekao je da će kraljica dati princu Harryju ponudu koju ne može odbiti te da će on zatim odlučiti da želi nastaviti živjeti u kraljevstvu.

Kraljica je odredila i teme za raspravu. Odlučuju hoće li Meghan i Harry zadržati kraljevske titule, koje dužnosti će obavljati i dalje, hoće li princ Charles i dalje financirati sina te kojih se pravila moraju pridržavati vojvotkinja i vojvoda od Sussexa u prihvaćanju komercijalnih ponuda.

Britanski novinari počeli su se već u zoru okupljati ispred imanja Sandringham. Ovo je prvi put da su se princ Harry i kraljica Elizabeta II. našli oči u oči nakon skandala.

Netom prije sastanka The Sun je objavio da je za odluku o napuštanju kraljevske obitelji zaslužna Meghan.

- Željela je otići. Nije to funkcioniralo za nju. Harry je pod velikim pritiskom zbog odluke. Tužno je jer voli i kraljicu i svoju državu. Slomit će mu se srce ako ode. Mislim da to nije ono što on stvarno želi - rekao je izvor za britanske medije.

Princ Filip (98) nije bio na dogovorima. Prije početka sastanka otišao je s imanja, a snimili su ga britanski paparazzi. Dogovore s kraljevskim parom prepustio je supruzi. Filip je bio ljut zbog odluke unuka i navodno je, saznavši za vijesti o povlačenju Harryja i Meghan, po palači vikao: "Kojeg vraga oni sad izvode?".

Ni vojvotkinja Kate nije bila prisutna na sastanku, ostala je u palači Kensington s troje djece.

Dok su trajali pregovori, Dianin butler Paul Burrell (61) se oglasio putem britanskih medija.

- Diani je bilo nezamislivo oženiti se 'cijelom obitelji' i mislim da Harry želi ići majčinim koracima - rekao je Paul. Dodao je da mu je žao kraljice.

