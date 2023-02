Harry Styles ima najprodavaniji singl na svijetu u 2022. godini

Britanski pjevač i glumac Harry Styles (29) proglašen je dobitnikom IFPI-jeve Global Single Award za 2022. za svoj hit 'As It Was'.

'Global Single Award' se dodjeljuje umjetniku s najprodavanijim singlom godine u svijetu u svim digitalnim formatima uključujući streaming uz plaćenu pretplatu i pretplatu uz oglase, kao i broj preuzimanja singla.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Pjesma 'As It Was' je, prema IFPI-ju, prošle godine je stekla 2,28 milijardi globalnih pretplatničkih jedinica. Vodeći singl sa Stylesovog trećeg albuma, 'Harry’s House', zauzeo je vrhove ljestvica diljem svijeta i postao najdugovječniji broj 1 britanskog izvođača u Americi ikad, 15 tjedana je bio na prvom mjestu. Isto tako je bio treći najdugovječniji broj 1 u povijesti Billboard Hot 100.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Prije 10 godina je Harry osvojio IFPI nagradu s bendom 'One Direction' koji je bio na vrhu prve IFPI globalne ljestvice izvođača i također IFPI globalne ljestvice albuma 2013.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Među top 20 najprodavanijih singlova u 2022. godini ubrajaju se:

1. Harry Styles, As It Was

2. Glass Animals, Heat Waves

3. The Kid LAROI & Justin Bieber, STAY

4. Elton John & Dua Lipa, Cold Heart (PNAU Remix)

5. The Weeknd, Save Your Tears

6. Imagine Dragons & JID, Enemy

7. Ed Sheeran, Shivers

8. GAYLE, abcdefu

9. Bad Bunny & Chencho Corleone, Me Porto Bonito

10. Ed Sheeran, Bad Habits

11. Bad Bunny, Tití Me Preguntó

12. Dua Lipa, Levitating (ft. DaBaby)

13. Adele, Easy On Me

14. The Weeknd, Blinding Lights

15. Lil Nas X & Jack Harlow, INDUSTRY BABY

16. Kate Bush, Running Up That Hill (A Deal With God)

17. Encanto Cast, We Don’t Talk About Bruno

18. Farruko, Pepas

19. Jack Harlow, First Class

20. Karol G, PROVENZA

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

