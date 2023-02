Harry Styles primao Grammy, a fanovi Beyonce mu zviždali: Odmah ga podržala bivša cura

Taylor Swift (33) podržala je bivšeg dečka Harryja Stylesa (29) na dodjeli nagrade Grammy, nakon što je netko iz publike viknuo da je nagradu za album godine umjesto njega trebala dobiti Beyonce (41).

Kada je netko od fanova počeo zviždukati i viknuo 'Beyonce', pjevačica je ustala te nastavila stajati sve dok je trajao Harryjev govor zahvale, a video je sada postao hit na društvenim mrežama.

Dok su svi ostali sjedili tijekom neugodne scene, Taylor je stajala i osmjehivala se Harryju i tako mu pružila podršku.

A to što su Harry i Taylor bili u vezi od 2012. do 2013. godine nije bio jedini razlog zašto je Taylor odlučila podržati bivšeg dečka. Naime, 2009. godine njoj se dogodila mnogo gora situacija i to također zbog Beyonceinih fanova.

Ona je na VMA-u dobila nagradu za najbolji ženski spot, a dok je primala priznanje na pozornicu se popeo Kanye West (45), oteo joj mikrofon te povikao da je tu nagradu zaslužila Beyonce.

'Taylor se odmah sjetila sebe i odlučila ga zaštititi', 'Taylor zna kakav je to osjećaj', 'Ajme, ona njega čuva', pisali su kasnije fanovi koji su bili oduševljeni potezom mlade pjevačice na ovogodišnjim Grammyjima.

