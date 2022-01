Bivši član grupe One Directiona Harry Styles (27) najavio je novu europsku turneju 'Love On Tour 2022'. Nastupiti će u brojnim europskim gradovima, poput Pariza, Londona i Berlina, ali i u dva grada blizu Hrvatske. 13. srpnja u Budimpešti, a tri dana poslije u Beču. Od ostalih europskih lokacija navode se Prag, Bologna, Hamburg i Glasgow.

- Tako sam sretan što mogu najaviti da 'Love On Tour 2022' konačno dolazi u Veliku Britaniju, Europu i Južnu Ameriku. Tako sam uzbuđen što ću te vidjeti. Volim te - objavio je pjevač na društvenim mrežama. Nadodao je kako prodaja karata počinje već 28. siječnja.

- Javna prodaja počinje u petak, 28. siječnja. Sve dodatne informacije te protokole možete pročitati na službenoj starnici - dodao je.

'Love on the Tour 2022.' druga je Harryjeva turneja. Započela je u rujnu prošle godine u Americi gdje se pokazala vrlo uspješnom. No, nakon uspješnog početka, dosad je, zbog pandemije, dva puta otkazivana.

Podsjetimo, posljednji i njegov drugi studijski album 'Fine Line' izašao je 2019. godine. A na njemu se nalaze hitovi poput 'Golden', 'Watermelon Sugar' i 'Adore You'.