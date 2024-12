Harryja ne voli, a Williama je nahvalio pred kamerama: Evo što je sve Trump rekao princu...

Pariška katedrala Notre Dame ponovno je otvorena u subotu nakon što je teško stradala u velikom požaru prije pet godina. Na velikom otvorenju skupila se svjetska politička elita, a među gostima francuskog predsjednika Emmanuela Macrona su se našli i novoizabrani američki predsjednik Donald Trump te princ William koji su se i sastali nakon toga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:20 Svečanost povodom otvaranja obnovljene katedrale Notre-Dame | Video: 24sata/reuters

To je bio prvi sastanak Donalda Trumpa s nekim od pripadnika britanske kraljevske obitelji otkako je ponovno izabran za predsjednika SAD-a, a Williama je nahvalio pred kamerama i novinarima.

- Dobar čovjek - pohvalio je Trump princa pred reporterima prije sastanaka u ambasadi u Parizu. Čavrljali su o ceremoniji otvaranja 861 godinu stare katedrale i komentirali da im se jako svidjela. Trump je zatim pokazao na princa i poručio okupljenima: 'On radi fantastičan posao!'

Foto: Aaron Chown

Zatim su se povukli na sastanak gdje su, navodi Daily Mail, u 40 minuta pričali o brojnim globalnim problemima, no najveći fokus je bio na odnosu između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, a Trump se prisjetio i pokojne kraljice Elizabete II., Williamove bake.

Princ Harry mu nije toliko drag

I dok jednog princa, onog koji bi jednog dana trebao naslijediti tron, Donald Trump hvali javno, drugog kudi. Ranije ove godine je Trump upozorio princa Harryja, koji je zajedno sa suprugom Meghan Markle odselio u SAD prije nekoliko godina, da ga 'neće štititi' ako ga ponovno izaberu za predsjednika.

Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

- Izdao je kraljicu. Što se mene tiče, prepušten je sam sebi - rekao je na jednoj od konvencija, referirajući se na memoare 'Rezerva' princa Harryja u kojima je priznao da je konzumirao drogu. Trump je rekao i da Harry ne bi trebao imati posebne povlastice te da se trebaju poduzeti svi koraci ukoliko je lagao na prijavi za vizu.

Protiv Harryja je pričao i Trumpov sin Eric koji je u kolovozu za bračni par rekao da su 'kao trule jabuke' te zaprijetio da bi ih njegov otac mogao deportirati ako ponovno postane predsjednik.

Eric Trump and Lara Trump speak before a U.S. President Donald Trump campaign kick off rally at the Amway Center in Orlando | Foto: CARLO ALLEGRI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Tada je rekao i da je njegov otac imao puno poštovanja prema kraljici Elizabeti, ali i da je njegova majka, Ivana Trump, bila bliska s princezom Dianom.