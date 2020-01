Hathaway je rodila drugo dijete pa pokazala nikad veći dekolte

Američka glumica Anne Hathaway (37) u tajnosti je nedavno rodila drugo dijete, a sada se u nedjelju pojavila na dodjeli nagrada Critics' Choice u Los Angelesu.

Foto: PIXSELL

Vijest o novom djetetu javnost je saznala u prosincu kad je glumica sa suprugom Adamom Shulmanom, sinom i prinovom prošetala Connecticutom.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Prošlo je nekoliko tjedana nakon porođaja i Anne je prošetala crvenim tepihom u zlatnoj šljokičastoj haljini marke Versace s dubokim dekolteom. Haljina je imala široke rukave i gola leđa, a komplimenata nije nedostajalo.

Foto: Instagram

Par se vjenčao 2012. u Kaliforniji, a četiri godine kasnije u obitelj je stigla prinova - sin Jonathan (3). Iako Hathaway vješto skriva svoj privatni život od javnosti, nedavno je počela otvoreno govoriti o majčinstvu i odgoju svog sina.

- Nisam savršena, ali ako sam frustrirana ili dekoncentrirana, pobrinem se da je on na sigurnom i udaljim se. Tada se smirim i ponovno mu se vratim - izjavila je u nedavnom intervju za The Sunday Times. Priznala je i da je imala problema s alkoholom.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Prestala sam piti u listopadu 2018. i to na najmanje idućih 18 godina. Zapravo, dokle god moj sin bude sa mnom u kući. Ne sviđa mi se što to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo - rekla je nedavno.

