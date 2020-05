Hayek objavila fotografiju bez šminke: 'Imala sam komplekse'

Meksičko-američka glumica Salma Hayek (53) često sa svojim pratiteljima dijeli provokativne fotografije, a naročito pažnju privuče kada pozira u kupaćem kostimu. No, ovaj put je malo 'promijenila' ploču i objavila ne tako glamuroznu fotografiju.

Pozirala je u svom bazenu u vili u Londonu i pokazala kako izgleda bez šminke. Naravno, pri tome je istaknula i svoj bujni dekolte, koji često stavlja u prvi plan.

- Moji omiljeni dani su oni bez šminke. Kada se ne gledaš u ogledalo jer razmišljaš o tome kako izgledaš. Samo si prisutan i radiš svoju stvar - rekla je glumica jednom prilikom.

Foto: Instagram

Njezini obožavatelji pohvalili su je kako objavljuje fotografije na kojima izgleda prirodno.

- Svaka čast. Predivna si, lice ti je jako lijepo. Ne treba ti šminka - pisali su joj.

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

Hayek sada nema nesigurnosti oko svojeg izgleda, no priznala je kako ih je imala dok je bila mlađa. No, iz toga je dosta naučila.

- Kada pogledam fotografije iz svojih tridesetih ili četrdesetih, vidi sebe kao puno ljepšu no što sam mislila u to vrijeme. Puno sam se kritizirala. Sada, kada se pogledam u ogledalo, to su ustvari mane koje sada ne vidim i pitam se koliko ću voljeti sebe za 10 godina.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U posljednja dva mjeseca Salma je bila u izolaciji u svom domu u Londonu sa svojim suprugom Françoisom Henrijem Pinaultom (57).

POGLEDAJTE NOVI SERIJAL NA 24SATA: