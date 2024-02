HDZ-ova koalicija želi zabranu festivala na Cresu: 'Nastupi su praćeni neukusnom golotinjom'

U gradu Cresu se od 2022. godine održava Fringe Festival, a Klub vijećnika HDZ – Hrast - Hrvatski suverenisti iznio je prijedlog za zabranu održavanja navedenog festivala na javnim površinama grada. Naime, riječ je o festivalu koji okuplja umjetnike iz burleske, cirkusa i kabarea iz raznih krajeva svijeta. Iz Kluba tvrde da u stvarnosti promovira potpuno suprotne vrijednosti od onih koje javno ističe.

- Ovaj je festival sveprisutan i vidljiv ne samo korisnicima ugostiteljskih objekata već i svim prolaznicima, starijima, a i onim mlađima i to je ono što predstavlja najveći problem: dostupnost jednog takvog neumjesnog sadržaja našoj djeci. Ti sadržaji su neprimjereni plesni performansi praćeni neukusnom golotinjom (npr. plesačica u tangama i s cvjetićima na bradavicama) i povicima upitnog morala koji se održavaju u neprikladnim terminima usred bijela dana dok se djeca vraćaju s plaže, idu s roditeljima ili prijateljima na sladoled ili do trampolina - istaknuli su u svom prijedlogu koji je objavljen na stranicama grada Cresa.

- Upravo zbog nemogućnosti izbjegavanja Festivala jer se radi o javnim prostorima dostupnima svim prolaznicima, a koji svojim sadržajima i načinom izvedbe izaziva negodovanje pa i zgražanje velikog dijela naših sugrađana, ali i gostiju (turista), osjetili smo se dužnima predložiti Gradonačelniku i Gradskom vijeću da raspravom pokušaju donijeti odluku je li održavanje ovakve vrste festivala ono što je Cresu zaista potrebno i želimo li svoju turističku ponudu temeljiti na jednom ovakvom sadržaju? - piše HDZ-ova koalicija.

- Želimo li da djeca u jednom gradu – Prijatelju djece budu izložena jednom ovakvom programu punom vulgarnosti i perverzije? Pomicanje termina održavanja u kasnije sate što se uradilo lani nije rješenje. Zašto djeca ne bi nakon 21 h, recimo prošetala sa svojim roditeljima do centra grada? Nije zanemarivo ni to što svoje nezadovoljstvo i neshvaćanje za potrebom ovakvih sadržaja iskazuju i naši gosti (turisti) koji se žale na buku koju izvođači svojim povicima i glazbom, a onda i reakcijama gledatelja uzrokuju do kasno u noć - zaključili su.

Organizatori pak navode da se događaj ističe kao mjesto gdje se susreću i povezuju umjetnici, filmski stvaraoci, glazbenici i kulturnjaci, nudeći priliku za sudjelovanje u brojnim radionicama i prezentacijama te za upoznavanje s creskom i hrvatskom kulturom.

Ove godine festival bi se trebao održati 20. do 29. svibnja, a vijećnici će o potencijalnoj zabrani raspravljati na sjednici koja će se održati ovaj četvrtak.