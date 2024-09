Heidi Klum se vraća! Šokirat će svijet novim kostimom za Noć vještica: Pokazala kako izgleda

Manekenka i glumica Heidi Klum (51) najveća je senzacija Noći vještica. Mnogi je smatraju 'kraljicom Halloweena', a razlog tomu su najneobičniji kostimi s kojima šokira iz godine u godinu, a sada je najavila novo izdanje.

Na svom Instagram profilu je podijelila video i otkrila da je u procesu izrada novog kostima.

- #HeidiHalloween počinje poprimati svoj oblik - napisala je u opisu.

U videu je pokazala djelić kostima koji je izgledao kao ljuska gmaza, a na sebi će imati i šiljke te će biti svjetlozelene boje.

Heidi, sad već tradicionalno, iznenađuje svojim realnim i detaljnim kostimima. Prošle godine je na svoj Halloween party stigla kao paun. Bila je maskirana u vrat i lice pauna, dok je 10 akrobata oko nje bilo maskirano u perje.

Prije dvije godine je bila maskirana u kišnu glistu i odnijela nagradu za najbolji kostim.

- Nemam baš ni ruke ni noge. Kad padnem, netko mi mora pomoći da se podignem. Zapela sam u njemu, znate? Osjećaj je malo klaustrofobičan - izjavila je tada.

Prije tog je bila vanzemaljac, leptir, vatromet, a preostaje za vidjeti čime će šokirati svijet ove godine.

