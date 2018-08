'Hejteri' razljutili manekenku: Tko će te htjeti oženiti takvu?

Nekadašnja manekenka, Kristina Šalinović (28) se odlučila obračunati s 'hejterima' preko društvenih mreža. Napisala je da joj je dosta predrasuda koji ljudi imaju prema tetovažama.

- Zašto se tetoviraš? Kako ćeš izgledati jednog dana kad ostariš? Tko će te oženiti takvu? Ti bi trebala biti dama, a ne gangster. Zašto to radiš? To nije privlačno. I tako dalje. Zašto vas je uopće briga? Mene nije briga kako bi izgledate pa zašto se vi onda bavite s mojim izgledom? Ja nikada nisam bila sretnija u svojoj koži. Ako nemate što lijepo za reći, radije šutite. Pustite ljude da budu ono što žele, sve dok to ne šteti nikome. Budite ono što želite biti - napisala je Šalinović.

Objavu dijeli 🖤 Miss BlackUnicorn 🖤 (@kristinasalinovic_) Srp 29, 2018 u 12:39 PDT

Kristina je četiri godine u vezi s talijanskim majstorom za tetovaže, Enricom Miglioratijem. S dečkom je otvorila i salon za tetoviranje.

Mnogim mladima je Kristina uzor jer je, kako tvrdi, otvoreno progovorila o vezi u kojoj je bila emocionalno zlostavljana, a osvrnula se i na nerealne standarde ljepote koje mladima ponekad nameće modna industrija.

Objavu dijeli 🖤 Miss BlackUnicorn 🖤 (@kristinasalinovic_) Kol 1, 2018 u 1:53 PDT

- Ja sam iz bivše veze pobjegla, jer sam bila žrtva psihičkog nasilja. Na svu sreću, svaki put kad je ruka bila dignuta na mene, nije bilo udarca. Uz pomoć svoje sestre i podrške svoje obitelji, uspjela sam pobjeći iz takve veze - tvrdi Šalinović.

Inače, Makaranka je nedavno ispričala kako je od karijere je odustala jer je modna industrija od nje tražila neprihvatljive ustupke.

- Završila sam na jednom snimanju gdje je atmosfera bila kao u softpornu. Djevojke su se šetale gole ili u toplesu, a meni su nakon šminke dali da odjenem prozirne tange i štikle. Ja sam to odbila - otkrila je.