'OKVIR ZA SJEĆANJA'

Helga Vlahović postala je TV legenda koje se svi s radošću prisjećaju: 'Ne žalim za slavom'

Foto: Jakov Š./Privatan album

Helga Vlahović bila je zaštitni znak "Svjetla pozornice", a večeras na HRT-u pogledajte epizodu dokumentarne serije "Okvir za sjećanja" posvećen upravo njoj.

Dokumentarna serija "Okvir za sjećanja" koja se prikazuje na Prvom programu HRT-a večeras u 20:45 sati donosi priču o voditeljici Helgi Vlahović. Bila je zaštitni znak "Svjetla pozornice", a u njoj je redatelj Anton Marti tražio hrvatski pandan svestranim voditeljicama sličnih talijanskih zabavnoglazbenih emisija.

Ljudi Vlahović pamte kad perfekcionisticu i vrsnu voditeljicu. U 42 godine aktivnog rada na televiziji voditeljica se od nadarene studentice jezika pretvorila u TV legendu koje se s jednakom radošću prisjećaju i kolege i gledatelji.

- U ovom poslu potrebno je 70 posto talenta i 30 posto rada. Nekoć se nije smjelo pogriješiti u čitanju stranih imena, stranih pojmova, morali smo znati imena predsjednika država, ministara - prisjetila se zvijezda u posljednjem intervjuu. Početkom sedamdesetih godina bila je jedina hrvatska televizijska voditeljica koju su pozvali da vodi ugledne festivale u inozemstvu.

Tako je 1968. i 1970. godine dobila poziv iz Poljske da vodi festival u Sopotu pokraj Gdanjska. Iduće godine pozvali su je na festival u Nizozemskoj, a program je vodila na čak tri jezika.

Radila je u informativno-političkim emisijama, sinkronizirala dokumentarne filmove, vodila serije emisija poput “Svjetla pozornice”, “Jadranskih susreta”, “Nedjeljnog popodneva”, “Muzike bez granica” i natjecanja Eurosonga, ali najveća priznanje dobila je za prijenose Novogodišnjih koncerata iz Beča.

- Bilo je zaista mukotrpno jer su tehnološke mogućnosti bile daleko od ovih danas. Sjedila sam u studiju sa slušalicama na ušima, iz kojih je dopirao glas bečkoga komentatora koncerta, dakle, imala sam vodiča. Iz Beča bih dobila sinopsis koncerta, raspored djela i njihovo trajanje. Moja je dužnost bila da prevedem ono što je vodič govorio - ispričala je Helga o svojim počecima.

- Publika me uvijek podržavala i zaista sam imala vrlo lijepe povratne informacije od televizijskih gledatelja. Mnogo sam puta čula da su im moji komentari dragocjeni - rekla je Vlahović. Helga je tijekom karijere uživala veliku slavu.

- Ne žalim za slavom - izjavila je u jednom intervjuu iz 2006. godine.

O privatnom životu je nerado pričala. S 25 godina se prvi put udala, i to za kolegu novinara Franca Peu. S njim je bila u braku devet godina u kojem su dobili kćer Renee. Pet godina poslije udala se za neurokirurga Miljenka Brnobića i s njim je dobila kćer Karlu. Miljenko je umro 1997., što je Helgu jako pogodilo i dugo se oporavljala od suprugove smrti.

Helga Vlahović preminula je 27. veljače 2012. godine.

