Glumac Richard Gibson rodio se 1. siječnja 1954. godine u najvećem ugandskom gradu, Kampali, a s Novom godinom proslavio je tako i soj 68.rođendan. Ljubav prema glumi prenijeli su mu roditelji koji su, bez obzira na stalna putovanja i selidbe, uvijek sudjelovali u radu lokalnih amaterskih kazališnih družina.

Gibson je kao dječak pjevao u crkvenom zboru u londonskoj katedrali. Na filmu je debitirao 1970. godine u romantičnoj drami 'The Go Between', a nakon toga je zaredao nekoliko uloga u serijama dok nije dobio ulogu Otta Flicka u poznatoj seriji 'Allo! Allo!'.

Seriju smatraju jednom od najuspješnijih britanskih serija svih vremena, a njeni likovi su i danas poznati u cijeloj Europi.

Nakon završetka serije s kolegicom Kim Hartman izvodio je predstavu o Helgi i Herr Flicku, u kojoj su u kabaret-točkama izvodili i pjevali razne skečeve iz serije. Radio je i kao scenarist, radijski glumac i skiper.





Zanimljivost je da je ulogu oficira Gestapoa dobio kada ga je David Croft, suautor i producent serije, čuo na kćerinom vjenčanju kako priča vic imitirajući njemački naglasak. Nakon nekoliko dana Gibson je na adresu dobio scenarij pilot epizode. U braku je s kolegicom Kate Gibson, s kojom ima dva sina.