Hilary Swank (48) pokazala je trudnički trbuščić dok je kitila božićnu jelku: 'Sve što želim...'

Glumica i dvostruka dobitnica Oscara, Hilary Swank (48) spremna je za posljednji Božić prije nego što postane mama! Glumica, koja sa suprugom Philipom Schneiderom očekuje blizance, na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj ukrašava božićno drvce dok pokazuje trudnički trbuščić u crnoj majici dugih rukava koju je uparila s odgovarajućim tajicama.

Foto: Instagram

Nosila je i tamno-smeđe papuče i raspuštenu kosu dok se smiješila kameri. Na fotografiji se vide i njezina dva psa koja opušteno leže pored okićenog drvca, a na prozoru u pozadini vidio se odraz osvijetljenog stabla.

Hilary je objavu naslovila nizom stihova božićne pjesme Mariah Carey iz 1994., 'All I Want for Christmas is You' i dodala emotikone s glazbenim notama.

Nakon što je Hilary objavila fotografiju, njezini prijatelji i obožavatelji nisu oklijevali odgovoriti joj u komentarima.

- Imaš onaj dječji sjaj! - napisao je jedan pratitelj dok je drugi dodao:

- Taj trbuščić, prekrasna mama medo.

- Kakva lijepa obitelj i prekrasno drve - dodao je treći komentator.

Foto: Instagram/orijent

Najčitaniji članci