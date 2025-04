Hilary Swank (50) prije dvije godine rodila je blizance: 'Sada imam puno više razumijevanja'

Oskarovka Hilary Swank (50) prije dvije godine postala je majka blizanaca, a sada je otvorena progovorila o tome kako se snalazi u ulozi majke. Sa suprugom Philipom Schneiderom dobila je kćer Ayu i sina Ohma.

Foto: Instagram/kerolaychaves

- Puno sam drugačiji roditelj nego što bih bila, čak i u četrdesetima. Puno sam strpljivija. Imam puno više razumijevanja. Više sam zainteresirana nego što bih bila ranije. Stvarno me zanima način na koji razmišljaju. Fascinira me to što ih pokreće. A imam i svoju karijeru koja je već izgrađena, tako da nisam podijeljena. Mogu stvarno biti prisutna s njima, biti praktičan roditelj - otkrila je glumica u razgovoru za časopis Women's Health.

Swank je u 37. godini donijela odluku da zamrzne svoje jajne stanice, a 10 godina kasnije ostala je trudna s blizancima.

- Htjela sam ranije imati djecu. Ne kažem da sam aktivno čekala do 47., ali to je bilo čarobno doba u mom životu kad se sve dobro posložilo. Bilo je pravo vrijeme iz više razloga - rekla je glumica.

Istaknula je kako joj je zamrzavanje jajnih stanica dalo sigurnost da će postati majka, a savjetovala je i drugim ženama da se odluče na taj postupak jer, kako kaže, to skida ''veliki teret s leđa''.

Foto: Instagram/orijent

Swank je svog supruga upoznala na spoju naslijepo, a sve je organizirala Victoria Vantoch, inače supruga glumca Mishe Collinsa. Hilary je jednom prilikom za časopis Vogue ispričala kako je taj njihov spoj počeo u 10 sati ujutro, a završio je u 22 sata. ''Očito smo uživali u druženju'', kazala je tada glumica.