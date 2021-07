Hiljson Mandela, prvi hrvatski trap izvođač koji se može pohvaliti osvojenom glazbenom nagradom Cesaricom za Hit godine i Pop Hit godine te apsolutnom dominacijom na nacionalnoj službenoj top listi HR Top 40 punih godinu dana, zaplovio je samostalnim vodama i predstavio novu ljetnu bombu, singl „Padaju padaju“.

POSLUŠAJTE PJESMU:

- Nakon velikog uspjeha pjesme 'Ova ljubav' u koju smo Zsa Zsa i ja beskrajno vjerovali, prepoznavanja i podrške od strane odlične ali zahtjevne publike i radijskog etera nezahvalno bi bilo ne iskoristiti priliku koja mi se nesebično ukazala. Cijela moja glazbena karijera vodila je do trenutka u kojem mogu aktivno sudjelovati u modernizaciji hrvatske glazbe i dati svoj mali doprinos za - volio bih misliti, razvitak cijele scene. Trap i hip hop su me doveli do uspjeha te mislim na njima i dalje aktivno raditi, no moram priznati da je goruća želja za ostvarenjem sebe kao pravog glazbenika i umjetnika jedna od mojih najranijih i najvećih čežnja. Upravo zato sama prilika da se bavim glazbom na bilo koji način, a pogotovo na način da me se uvažava i na razinama mimo supkulture budi u meni osjećaj duboke zahvalnosti.

Hiljson je na hrvatsku mainstream glazbenu scenu ušao na velika vrata stoga ne čudi što je publika fuziju popa i trapa svojim glasovima prebacila iz domene riskantne glazbene suradnje u kategoriju pjesme godine. Najviše glasova ikad osvojenih u finalu Cesarice Hiljsonu je bio znak da svoj glazbeni talent predstavi široj javnosti.

Singl „Padaju padaju“ savršen je spoj naizgled nespojivog. Na tekst i glazbu Ante Pecotića te aranžman i produkciju Bojana Šalamona – Shalle iz diskografske kuće Rubikon Sound Factory Hiljson se još jednom spontano nadovezao i rap dijelom začinio pop ljetnu pjesmu koja će nesumnjivo postati radijski hit.

- Nakon puno sati druženja i rada u studiju ova pjesma se sama iskristalizirala kao savršena manifestacija svega što smo priželjkivali. Odmah smo znali da je ovo nešto posebno i drugačije ali ne na klišej način, već je cjelokupna atmosfera bila nostalgično pozitivna, pomalo i sanjiva. Moj twist se odlično uklopio na originalnu ideju i tekst od Ante, a spajanje rap dijela s ovakvom pjesmom u kojoj je Shalla napravio toliku pozitivu od instrumentala nas kao autore čini iznimno sretnima. Tek sada vidim kako ne postoje granice i da su nam na raspolaganju neopisive mogućnosti u donošenju nekih svjetskih rješenja iskrenim inkorporiranjem u našu domaću glazbu.

Za snimanje i realizaciju spota zaslužan je Luka Križanac, poznatiji kao Dynmc, a radnja je zamišljena kao odlazak na opušteni izlet na prelijepe obale rijeke Mrežnice.

- Razmišljao sam kako u spotu prenijeti pozitivnu vibru iz pjesme na video i jednostavno sam shvatio da mora biti nešto prirodno i iskreno jer je takva i sama pjesma. Htjeli smo prikazati nešto s čime se publika može povezati te smo zasukali rukave i otišli na kajaking, malo roštiljali i usput se dobro zabavljali. Ovo je također i prvi put da se moja djevojka Lucija pojavljuje u spotu kao glavna glumica i mislim da su ljudi sada stvarno dobili ogoljenog mene, bez glume i s iskrenim emocijama.

Lakoća stvaranja hitova kojom se Hiljson Mandela odlikuje sposobnost je i vrlina koju bi mnogi željeli imati, no ovaj megatalentirani glazbenik upravo svojom skromnošću osvaja hrvatsku glazbenu scenu. Budući da su ovo su za njega tek počeci modernizacije hrvatske glazbe jedino nam preostaje čekati i vidjeti što još dečko s Trešnjevke skriva u rukavu!