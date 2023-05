Hiljson Mandela za 24sata: Sve dugujem trapu. Spavao sam u garaži, a sad se nalazim na vrhu

Svaki put na Sea Staru odlično, u Umagu odlično, istarska publika odlična. Vidim da je publika došla iz raznih mjesta, osjećam se super. U nedostatku sam riječi, još me drži adrenalin, rekao nam je Hiljson Mandela (30) nakon velikog nastupa na Sea Star Festivalu 2023. gdje je energičnim nastupom podigao svu publiku na noge.

Pričao nam je i o 'Masked Singeru', tijekom kojeg je oduševio publiku i sve iza malih ekrana svojim glasom. Mnogi nisu znali da je ispod maske upravo on, ali neki su ga pak uspjeli prepoznati.

Foto: Helena Ludban/24sata

- Bilo mi je super iskustvo jer je prvenstveno tajno, na način da sam ispod maske i sve što ljudi mogu dobiti je moj glas. Puno ljudi je nagađalo da sam ja tako da mi je to imponiralo i to mi već na neki način znači da me prepoznaju po glasu, neovisno o tome što nisam pjevao pjesme istog izričaja kojim se bavim. Bilo je specifično, nekako sam se dosta i povezao s tom maskom. Lud je i osjećaj iza maske jer se jako malo vidi, različite su emocije u masci i onda nisi siguran jesi to ti ili maska ili je to kombinacija. Mnogi su se zaljubili u maske jer ih je Juraj Zigman stvarno odlično dizajnirao, ja sam jako zadovoljan, kao da su maske nas izabrale, kao i mi njih. Ludo iskustvo, surealno, možda čak i šamansko na neki način, staviš tu masku i osjećaš se jače - govori nam.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

U 'Masked Singeru' Hiljsona smo mogli vidjeti u malo drugačijem svijetlu. Maknuo se od trap žanra pa zapjevao neke klasike poput 'Can't Help Falling In Love' Elvisa Presleya, 'Wicked Game' izvođača Chrisa Isaaka i druge. Otkrio nam je planira li u budućnosti snimiti pjesmu ili album u drugačijem stilu od onog njegovog prepoznatljivog.

- Možda ne direktno kao pjesme koje sam pjevao u 'Masked Singeru', ali definitivno nešto što istražujemo u zadnje vrijeme su žanrovi koji nisu vezani isključivo uz trap. Znači, dosta gledamo raznorazne žanrove diljem svijeta i ima par stvari koje nam se sviđaju. Da sad ne otkrivam puno, moderni su žanrovi u pitanju, nisu ti 'old school' koje sam pjevao u emisiji, ali nešto je drugačije. Definitivno sam otvoren za sve, nikada se nisam ograničavao iako trapu dugujem sve, spavao sam u garaži, sad sam na top ljestvicama tako da ipak tu moram njegovati nešto što mi je dalo blagoslov - ispričao nam je Hiljson.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Hiljson je nakon nastupa uspio poslušati neke od ostalih izvođača, među kojima su nastupali i Senidah i svjetska senzacija Robin Schulz, ali zbog posla nije mogao ostati do kraja. Kako nam je rekao, prije spavanja će pod hladan tuš pa i pustit koju suzu, ali suzu radosnicu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

