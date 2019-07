Hit aplikacija 'ne radi' za sve: Paul Rudd i Pharrell ne stare

Popularnost aplikacije FaceApp posljednjih dana konstantno raste. Iako se puno pisalo i o sumnjivom načinu prikupljanja podataka od korisnika, čini se da i dalje većina ne može odoljeti a da ne provuče svoju ili tuđu fotografiju kroz nekoliko filtera.

Najviše pomame definitivno su izazvale fotografije koje prikazuju staru verziju osobe, a korisnici na društvenim mrežama već su se našalili i s nekoliko 'uobičajenih sumnjivaca' kad su godine u pitanju.

Just used the #FaceApp aging software on Paul Rudd. 😳 pic.twitter.com/oSYWVKU3Or