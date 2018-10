Hit na internetu: Natjecatelj 'Potjere' skakao i sve nasmijao

Britanac Nathan, kandidat kviza 'The Chase', britanske verzije 'Potjere', nasmijao je gledatelje diljem svijeta pobjedničkim plesom nakon što je s ekipom osvojio 11 tisuća funti (oko 92 tisuće kuna). Njegova duhovita reakcija postala je ubrzo hit na internetu.

Natjecateljski tim je točno odgovorio na 24 pitanja, a kad je Nathan shvatio da je lovkinja Jenny Ryan (36) posustala na 16. pitanju, ustao je, podigao ruke u zrak i počeo skakati i vrištati od sreće.

Mnogi su komentirali kako je to najbolja reakcija nekog natjecatelja na osvajanje novca u kvizu. Njegove kolegice Jo i Glenda grlile su se dok je on skakao i nasmijavao voditelja Bradleya Walsha (58). Kada se Nathan smirio, pogledao je u kameru i rekao 'Žao mi je'.

Ovo su neke od reakcija gledatelja na društvenim mrežama:

Ono kada ti prijatelj kaže da ne može izaći van, a onda se pojavi u pubu - napisao je gledatelj Josh na Twitteru.

