Hitmejker o potopu estrade: 'Sami sebi plaćaju klikove, a jedina prava zarada su koncerti'

Proslavljeni skladatelj i tekstopisac popularne glazbe Nenad Ninčević upozorava kako od silnih preslušavanja nema puno koristi. Tvrdi da mnogi lažiraju klikove, a da od tantijema zarađuju samo oni najveći autori

<p><em>Dabogda imao pa nemao. Ova je kletva snašla mnoge. Još nedavno su zarađivali iznose koje prosječan građanin ne zaradi za nekoliko godina. Za Novu godinu pjevali su za 20.000, 30.000, 50.000 eura, pa i više. Evente su naplaćivali po 100.000 kuna, reklo bi se - “lova do krova”. Jest, ne svi i ne njih mnogo, ali ipak dovoljno. Ta vremena blagostanja i obilja su trenutačno iza njih, a oni koji su trošili kao da sutra ne postoji danas “kubure” s budžetom. Nezamislivo je da je jednoj od najpopularnijih pjevačica odbijena kartica. Za normalnog čovjeka velikih oko 10.000 kuna, za nju su to samo dvije minute novogodišnjeg nastupa. No nastupa trenutačno nema. O poslovima i prihodima na estradi čitajte sljedećih dana u feljtonu 24sata za koji ekskluzivno govori i Nenad Ninčević.</em></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO S TONČIJEM HULJIĆEM:</strong></p><p><strong>Traže li pjevači sada pjesme više nego ranije budući da nastupati ne mogu?</strong></p><p>Ne traže uopće. Oni standardni naši, koji snimaju radiofonski, oni imaju ili već snimljeno ili snimaju ponešto, a ovi drugi imaju jednostavan komentar koji je genijalan i koji opisuje kompletnu situaciju - što će pjesma koju ne mogu pjevati u petak na gaži. To je istina. Mi smo vjerojatno najpogođenija branša što se tiče korona virusa i kod nas je apsolutni lockdown evo već 11 mjeseci.</p><p><br/> <br/> <strong>Je li Internet prednost u ovakvim situacijama kao što je pandemija? Mogu li glazbenici zaraditi putem YouTubea?</strong></p><p>Ne. Što se tiče interneta tu ima jedna olakotna okolnost da su došle svjetske platforme u Hrvatsku i da se napokon na neki način ta digitalna prava mogu naplatiti i tu ćemo dugoročno nas dvoje, troje velikih autora proći dobro jer se radi o zapravo pjesmama koje se klikaju na feštama. Marketing je nebitna stvar i guranje neke nove pjesme, znači živjet će oni koji imaju vječne pjesme, koje su žive i stare od 15, 20, 30 godina, ali su i dalje aktualne pa ih ljudi vole kliknuti i čuti. To opet nije prednost za kompletnu branšu nego samo za nekoliko ljudi koji imaju tzv. velike pjesme, koje se sviraju po svadbama, rođendanima, feštama i tako dalje.</p><p><br/> <br/> <strong>Znači li nekom glazbeniku što ima milijune pregleda na pjesmama, odnosno imaju li glazbenici od toga koristi?</strong></p><p>Može glazbenik objaviti pjesmu na YouTubeu samo je pitanje koliko će ljudi u ovome momentu, ako dođe do platformi i plaćanja, kliknuti. Ono što pišu deseci milijuna pregleda to su zapravo nepostojeći klikovi. Plaćeni klikovi. To zapravo lažu sami sebe. To naravno nije honorirano, nego plaćeno od strane izvođača i autora koji želi pokazati nekome da ima deset milijuna klikova. Nije lako to imati.</p><p><br/> <br/> <strong>Mislite li da postoji rješenje kako bi se poboljšalo stanje u glazbenoj industriji?</strong></p><p>Jedini način je da se stvarno nađe cjepivo koje će biti djelotvorno. Moja pretpostavka je da se cijela ova situacija dogodila zbog toga da netko proda ta cjepiva za milijarde eura, dolara, čega već. Ovo se apsolutno nije dogodilo samo od sebe, to je jasno svima. Kad svijet iskrca pare za ta cjepiva, koliko god ona koštala, pretpostavka je će to biti velika zarada za farmaciju i nakon toga će se prestati pričati o koroni. Dobit ćemo neku novu stvar kao tekući problem pa ćemo se baviti time. Siguran sam da je to istina. Nemam nikakve veze s teorijama zavjere niti vjerujem u to, međutim ovo se nije dogodilo slučajno. Kako god, možemo mi pričati što god, ali na ovome će netko strahovito profitirati. Kad god netko strahovito profitira, znači da nešto dirigira. Nažalost. Vjerojatno ću rastužiti puno ljudi s ovom izjavom.</p>