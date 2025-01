HNK će ugostiti djecu iz domova na stotoj izvedbi hit predstave: 'Kazalište bi trebalo biti za sve'

Premijera hit predstave 'Tko pjeva zlo ne misli' u zagrebačkom je Hrvatskom narodnom kazalištu bila u rujnu 2017. godine. Sljedećeg će petka, 10. siječnja, ova uspješnica u režiji Renea Medvešeka imati stotu izvedbu. A na inicijativu glumca Dušana Bućana, koji u predstavi igra Franju Šafraneka, kazalište će ugostiti djecu iz zagrebačkih domova.

- Činilo mi se to kao dobra ideja, predložio sam to u kazalištu i prihvatili su. Drago mi je zbog toga, oduvijek mi je ideja da kazalište bude za sve, a ne, kao što se kod nas ponekad čini, samo za ‘elitu’. Ovo je dobra i zabavna predstava, već su je škole dolazile gledati, a činilo mi se da bi bilo dobro da to napravimo sad za djecu iz domova. Prigoda je lijepa, već stota izvedba i baš se veselim tomu - rekao nam je Bućan.

A tako razmišljaju i u njegovoj kazališnoj kući. 'Simbolična je to gesta zagrebačkoga HNK, na inicijativu prvaka Drame HNK Dušana Bućana, kao znak pažnje za što ljepše zimske praznike onima kojima je to najpotrebnije'.

Ova je ideja dio kontinuiranog nastojanja Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu da umjetnošću i kulturom pridonese zajednici, promovirajući vrednote solidarnosti, zajedništva i humanosti.

Kao središnja kulturna institucija, HNK u Zagrebu ponosno preuzima ulogu stvaranja pozitivnih iskustava za sve članove društva, posebno za one najranjivije, poručili su iz kazališta.

Inicijativi su se odazvali: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Centar za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, Caritasova kuća za zbrinjavanje djece i odraslih osoba s tjelesnim i mentalnim oštećenjem Bl. Alojzije Stepinac u Brezovici, Centar Dugave i Centar za djecu Zagreb...

U rujnu će biti već osam godina od premijere. Bili smo na njoj, kao i na 50. izvedbi u travnju 2019. godine. Sjajna je, i dalje se, kako kaže Bućan, "razvija".

- Puno je prošlo od premijere, a meni se čini kao da je bilo jučer. Znam da je bilo davno, ali uopće nemam takav osjećaj. Razvila se predstava dobro, neke stvari su se izbacile, neke dodale. Predstava je živi organizam i zajednički se gradi - rekao nam je glumac pa nastavio:

- Da nije bilo korone, davno bismo tu stotu prebacili. Ovo je sretnih sedam, vidjet ćemo kako dalje. Imamo predstave u nogama, igramo periodički, pa je zgodno malo ponekad nešto ponoviti. Ali to je tako, imamo tri scene, svi moraju biti zadovoljni i dobiti svoj prostor.

Bio je to sjajan potez zagrebačkog HNK, uvrstiti na repertoar tu predstavu, ali s druge strane i hrabar, neizvjestan. Za neke je majstorija Kreše Golika "Tko pjeva zlo ne misli" najbolji hrvatski film u povijesti. Nije lako s takvim bremenom raditi predstavu. No Rene Medvešek je od prvog dana naglašavao da nema smisla te dvije stvari uopće uspoređivati jer je to nepotrebno, a i nemoguće. Anu Šafranek igra Zrinka Cvitešić, u ulozi supruga joj Franje nadahnut je Dušan Bućan. Tetu Minu igra Ivana Boban, u ulozi Gospona Fulira briljira sjajni Krešimir Mikić.

A u predstavi, baš kao i u filmu, gospođa Ana krasno pjeva, gospon Fulir i dalje fulira ne bi li je nekako zaveo, a Franjo k'o Franjo, s malo previše pogleda u dno čašice on je spreman otići za avijatičara u Abesiniju. Ima i sablju. Teta Mina ni u predstavi ne preza od prejedanja i prigovaranja. Sve je, naravno, gledala i Mirjana Bohanec Vidović, koja je maestralno igrala Anu Šafranek u filmu. Niti ona nije željela uspoređivati film i predstavu, nije dolazila na probe, pojavila se tek na premijeri, kad smo s njom i razgovarali.

- Nezahvalno je to uspoređivati. Mi smo mjesec dana radili samo na tekstu, pa smo imali i svoje replike, koje je redatelj Krešo Golik uvažio. Snimali smo dva mjeseca i imali sjajnu atmosferu, tu ležernost kod snimanja smo prenijeli na film i to se vidi. Mene su zvali da dođem u HNK na probe za predstavu, ali nisam htjela jer sam željela da glumci izrade svoje likove bez opterećenja. Uspjeli su, mislim da je treba doći pogledati. Zabavna je i vesela, ljudi su napokon nasmiješeni izašli iz teatra - rekla nam je tad Bohanec Vidović.

Pojavile se nakon premijere u garderobi. Kad je "originalna" Ana Šafranek ušla, nije glumcima bilo svejedno. Zrinka Cvitešić priznala je da su joj se "noge odsjekle".

- Mislim da su i film i predstava uspjeli prenijeti duh onog vremena i onih ljudi. I film i predstava slave život, smijeh i pjesmu. Slave ljudske odnose i neko vrijeme u kojem su se ljudi više družili, živjeli s većom lakoćom nego danas, s manje sivih oblaka nad glavom. Jedina velika razlika između filma i predstave je u tome što je film pokušao, i uspio, sakriti onu drugu, ne tako ružičastu stranu tog vremena: dolazak rata ili zabranu isticanja hrvatske zastave, dok je predstava naglašava i otvara - rekla je glumica nakon premijere.