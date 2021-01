Nakon smrti naše proslavljene glumice Mire Furlan od nje su se posljednjih dana imali potrebu oprostiti brojni kolege i prijatelji, a na svom službenom YouTube kanalu HRT je objavio emisiju 'Nedjeljom u 2' iz ožujka 2008. godine u kojoj je gostovala.

Popularna emisija iznimni je snimljena u Beogradu, gdje je glumica tada gostovala pred premijeru filma 'Turneja'. S voditeljem Aleksandrom Stankovićem razgovarala je o karijeri, brojnim ulogama, ali i linču koji je početkom 90-ih doživjela u svom gradu.

Tom je prilikom jopš jednom kazala kako u Beograd nije pobjegla, kako su joj huškački pripisivali u ratno vrijeme, već da je na relaciji između glavnih gradova Srbije i Hrvatske živjela godinama ranije zbog ljubavi.

Dotaknuli su se u emisiji i života u SAD-u, a Stanković ju je upitao i bi li nakon svega svejedno voljela još jednom glumiti u zagrebačkom HNK.

- Nisam bila u toj zgradi već skoro 17 godina, ali to je najbolja scena na kojoj sam ikad glumila. To je jedan intimni prostor koji ima veličinu i monumentalnost, voljela sam igrati na toj sceni. Sjećam je se sa sentimentalnošću, no život ide dalje i nema puno mjesta za patetiku. Nema mjesta samosažaljenju ni veličanstvenim osjećajima - kazala je Furlan te zaključila da je njezin slučaj ipak minoran pored svega onoga što se događalo drugim ljudima u ratu.