\u00a0

\u00a0

\u00a0















\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0

\u00a0









\u00a0

\u00a0







\u00a0

\u00a0

\u00a0



































\u2757\ufe0fKafka na \u017ealu\u2757\ufe0fMladima od 18 do 27 godina te zdravstvenim djelatnicima koji do po\u010detka ve\u010dera\u0161nje izvedbe koja je u 19.30 dodju do na\u0161e blagajne-darujemo ulaznicom!! \ud83e\udd29 Dobro nam do\u0161li. @ibuljan08 #harukimurakami #kafkaontheshore #drama #japan #popculture





A post shared by HNK u Zagrebu (@hrvatskonarodnokazalistezagreb) on Nov 11, 2020 at 2:51am PST