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USPJEŠNA SEZONA

HNK u Zagrebu rasprodao sve izvedbe do kraja sezone: Već su u prodaji ulaznice za jesen

Piše 24sata,
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HNK u Zagrebu rasprodao sve izvedbe do kraja sezone: Već su u prodaji ulaznice za jesen
Foto: PROMO

Iz HNK-a ističu da je iza njih iznimno uspješna sezona obilježena umjetničkim uspjesima i nagradama, rasprodanim premijerama, gostovanjima te velikim interesom publike

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Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu objavilo je kako su sve izvedbe do kraja aktualne kazališne sezone rasprodane.

Iz HNK-a ističu da je iza njih iznimno uspješna sezona obilježena umjetničkim uspjesima i nagradama, rasprodanim premijerama, gostovanjima te velikim interesom publike.

- Hvala publici što je bila dio naših programa i što zajedno s nama stvara snažnu kazališnu zajednicu - poručila je intendantica Iva Hraste-Sočo.

Zagreb: Počela prodaja ulaznica za balet Orašar
Zagreb: Počela prodaja ulaznica za balet Orašar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U prodaji su već ulaznice za prve programe nove sezone 2026./2027. HNK će novu sezonu otvoriti gostovanjem predstave 'Oružje i čovjek' u režiji Johna Malkovicha, koje će se održati u sklopu novog međunarodnog ciklusa HNK2EU – europsko kazalište u Zagrebu.

Od 11. rujna slijedi Zagrebački operni festival, koji će i ove godine okupiti istaknute hrvatske i međunarodne umjetnike te operne ansamble.

Tijekom ljeta zainteresirani mogu kupiti i pretplate za novu sezonu te osigurati mjesta za najtraženije programe HNK-a. Više informacija dostupno je na hnk.hr.

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