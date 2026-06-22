Iz HNK-a ističu da je iza njih iznimno uspješna sezona obilježena umjetničkim uspjesima i nagradama, rasprodanim premijerama, gostovanjima te velikim interesom publike
HNK u Zagrebu rasprodao sve izvedbe do kraja sezone: Već su u prodaji ulaznice za jesen
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu objavilo je kako su sve izvedbe do kraja aktualne kazališne sezone rasprodane.
Iz HNK-a ističu da je iza njih iznimno uspješna sezona obilježena umjetničkim uspjesima i nagradama, rasprodanim premijerama, gostovanjima te velikim interesom publike.
- Hvala publici što je bila dio naših programa i što zajedno s nama stvara snažnu kazališnu zajednicu - poručila je intendantica Iva Hraste-Sočo.
U prodaji su već ulaznice za prve programe nove sezone 2026./2027. HNK će novu sezonu otvoriti gostovanjem predstave 'Oružje i čovjek' u režiji Johna Malkovicha, koje će se održati u sklopu novog međunarodnog ciklusa HNK2EU – europsko kazalište u Zagrebu.
Od 11. rujna slijedi Zagrebački operni festival, koji će i ove godine okupiti istaknute hrvatske i međunarodne umjetnike te operne ansamble.
Tijekom ljeta zainteresirani mogu kupiti i pretplate za novu sezonu te osigurati mjesta za najtraženije programe HNK-a. Više informacija dostupno je na hnk.hr.
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