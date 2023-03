Hoće li djeca Harryja i Meghan biti poznati kao princ i princeza?

Svi se pitaju zašto je Buckinghamska palača čekala do ovog tjedna kako bi potvrdila da su djeci princa Harryja (38) i Meghan Markle (41) dodijeljene titule princa i princeze kada je već to službeno dodijeljeno prije Božića.

Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

Glasnogovornik Sussexa je u srijedu potvrdio kako će Archie (3) i Lilibet (1) službeno biti poznati kao princ i princeza. Međutim, kraljevski insajderi pitaju se zašto Buckinghamska palača tek sada ažurira svoju web stranicu, samo nekoliko dana nakon što je otkriveno da je kralj Charles (74) zatražio od Sussexovih da se isele iz svoje kuće u Windsoru.

Foto: Matt Dunham/PRESS ASSOCIATION

Kraljevska svađa izbila je u rujnu nakon smrti kraljice Elizabete II kada Archie i Lilibet nisu odmah postali princ i princeza nakon što je njihov djed stupio na prijestolje kako nalaže i konvencija. Umjesto toga, zadržale su svoje titule 'master' i 'miss'.

Foto: Netflix

U srijedu, insajderi palače izvijestili su da je bilo dopisivanja sa Sussexima oko titula, a službena kraljevska web stranica bit će ažurirana kako bi prikazala promjene titula.

- Vojvoda i vojvotkinja jasno su dali do znanja da žele koristiti titule za svoju djecu, kako to nalaže konvencija - rekao je izvor za Page Six.

- Nakon što je kraljica umrla, ažurirana je kraljevska web stranica i unatoč po pravu rođenja, Archie i Lilibet nisu dobili svoje titule - rekao je izvor.

Web stranica ažurirala je dio nasljeđivanja i prikazala nove titule princa Williama (40) i princeze Kate (41) kao princa i princeze od Walesa.

- Da su naslovi samo ažurirani, zajedno sa svim ostalima, ne bi bilo priče - kaže izvor.

Foto: Netflix

Drugi kraljevski insajder rekao je da su Harry i Markle ostali u strahu da će titule njihove djece biti uklonjene. Međutim, stvari su se riješile prije kraja prošle godine. No unatoč tome, web stranica još uvijek nije ažurirana. Rečeno je da su dužnosnici palače prošli tjedan napravili prvi korak ponudivši promjenu web stranice.

Foto: Netflix

- Postavlja se pitanje zašto sada? Sve se to dogodilo krajem prošle godine, tajming je čudan - kaže kraljevski insajder.

Još uvijek nije poznato hoće li Harry i Meghan doći na Charlesovu krunidbu 6. svibnja, iako su dobili pozivnicu. Rečeno je da već neko vrijeme nije bilo stvarnog razgovora između Sussexovih i njihove kraljevske obitelji.

