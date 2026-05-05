Hoće li Stivenov crveni tim u pobjednički niz u 'Igri chefova'?

Pred kandidatima 'Igre chefova' treći je timski zadatak, a kako je jučer Luka osvojio najveći broj bodova za svoje jelo u eliminacijskom izazovu, osvojio je prednost u vidu biranja glavne namirnice za timove. Ponuđene su mu bile jakobove kapice, janjetina te pačja prsa. Svom, plavom timu, odabrat će jakobove kapice kao glavnu namirnicu, Tiborovom sivom timu janjetinu, a Stivenovom crvenom timu pačja prsa.

- Luka nam je bome smjestio patku - komentirat će Ines, a chef Toni Boban priznati kako je skeptičan oko pripreme jakobovih kapica u sat vremena i smatrati kako im je Luka odabrao najzahtjevniju namirnicu.

Ono što povezuje tri glavne namirnice francuska je gastronomija, a ekipe će danas kuhati za veleposlanika Francuske Republike u Hrvatskoj Fabiena Fieschija i zaposlenike Veleposlanstva Republike Francuske.

- Vidim da je nervoza u timu drugačija. Kad radiš za djecu nema tu sad nekih pretjeranih tehnika koje će oni gledati u dubinu nego će gledati okus. Ovo su ljudi koji su proputovali, koji su pojeli i znaju detaljnije ući u svaki segment - reći će chef Tibor Valinčić.

U plavom timu će se oko toga kako će složiti jelo Toni uglavnom konzultirati s Bartolom, koji je proveo mnogo vremena radeći u francuskim restoranima i iskusan je u pripremi francuskih namirnica. Ipak, ovo se neće svidjeti ostalim članovima jer će se neki od njih osjećati isključeno. Tibor će se pak fokusirati na to da prepusti odluke svom timu i najaviti:

- Danas ćemo čuti najviše njih, treba im dati priliku da se dokažu, ako naprave super jela to će im dati samopouzdanja za iduće izazove. Trenutačno se nalazimo na prekretnici.

Član njegovog tima Daniel će dodati: 'Apsolutno sam spreman oduševiti francusko veleposlanstvo!'

Priprema neće proći sasvim glatko, ali gosti će se svejedno složiti: 'Bit će teško odlučiti pobjednika', a sam veleposlanik Fabien Fieschi zaključit će: 'Ovo je izvrstan primjer francuske kuhinje u Hrvatskoj.'

Jedan tim bit će posebno zadovoljan te će njihov mentor komentirati: 'Cijeli tim i ja mislimo da je ovo naš dan i da je ovo pobjeda', dok će član drugog tima, pak, priznati: 'Moje prognoze su da ćemo dobiti nula pijata jer ja nisam uopće zadovoljan današnjom izvedbom. Previše smo komplicirali.'

Slijedit će eliminacijski izazov, a ovaj put pred kandidatima bit će zadatak pripreme vrhunskih sendviča.

