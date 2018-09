Hoće li Zak odoljeti ljepoticama koje ga opsjedaju na partyju?

Na privatan party među brojne ljepotice ulazi markantan muškarac, a one ga stavljaju na razna iskušenja, kojima on usprkos njihovoj zamamnoj ljepoti, uspijeva odoljeti. Na kraju mu prilazi njegova supruga. Je li to samo bio san, jesu li njeni strahovi i borba ipak stvarni i kako se u tu ljubavnu čaroliju uklapa Ivan Zak, doznat će svi njegovi obožavatelji za samo nekoliko dana kad izlazi visokobudžetni spot za novu pjesmu "Laku noć".

Foto: Privatni album

Ljubavnu mistiku s predivnim stihovima jaskanskog kantautora u spektakularan spot pretvorila je dokazana beogradska ekipa, NN Media. Pjesma "Laku noć" naći će se na novome albumu, koji Zak uvelike priprema u svom glazbenom studiju "La Bamba", kao i njegov aktualni hit singl "Dar mar". Ukoliko ne nastupa, Zak dane i noći provodi u studiju jer je veliki perfekcionist koji ništa ne prepušta slučaju, a to su njegovi obožavatelji već davno prepoznali i nagradili vjernošću.

Foto: Privatni album

Glazbenik na novim materijalima radi punom parom, a ljeto je završio nastupima u Češkoj. Za Zaka će i jesen biti itekako radna, a svoje će obožavatelje već ove subote u Kutini razveseliti nezaboravnim koncertom, dok će u četvrtak, 13. rujna zapjevati na 53. Vinkovačkim jesenima.

